An Giang và Lâm Đồng là hai địa phương cho học sinh nghỉ Tết dài nhất, tổng cộng 14 ngày, từ 9/2 đến hết 22/2 (tức 22 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng). Quảng Ninh cũng có tổng thời gian nghỉ 14 ngày; theo lịch chính thức, học sinh nghỉ từ 16/2 đến 28/2, song do ngày 1/3 trùng Chủ nhật, học sinh đến 2/3 mới trở lại trường - muộn nhất trong số các địa phương đã công bố.

Một số địa phương khác cho học sinh nghỉ từ 11 đến 12 ngày. Tây Ninh nghỉ 12 ngày, từ 11/2 đến 22/2 (24 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng). TPHCM, Cần Thơ và Hà Tĩnh cùng cho học sinh nghỉ 11 ngày, song thời gian cụ thể có khác nhau: Hà Tĩnh nghỉ từ 13/2 đến 23/2; trong khi TPHCM và Cần Thơ nghỉ từ 12/2 đến 22/2.

Thời gian nghỉ Tết âm lịch Bính Ngọ năm 2026 của học sinh Hà Nội là 5 ngày theo quy định gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Ở chiều ngược lại, Hà Nội hiện là địa phương có thời gian nghỉ Tết ngắn nhất. Theo kế hoạch, học sinh, sinh viên và cán bộ ngành giáo dục nghỉ Tết 5 ngày, từ 16/2 đến 20/2. Tính cả các ngày nghỉ cuối tuần trước và sau Tết, tổng thời gian nghỉ của học sinh Hà Nội là 9 ngày.

STT Tỉnh, thành Lịch nghỉ Tết âm lịch 2026 Số ngày nghỉ 1 Hà Nội 16-20/2 (29 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng) 5 (9 ngày nếu tính cả cuối tuần) 2 TPHCM 12-22/2 (25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) 11 3 Đà Nẵng 14-22/2 (27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) 9 4 Quảng Ninh 16-28/2 (29 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) 14 5 An Giang 9-22/2 (22 tháng Chạp năm đến mùng 6 tháng Giêng) 14 6 Vĩnh Long 11-24/2/2026 (24 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng). 14 7 Tây Ninh 11-22/2 (24 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) 12 8 Cần Thơ 12-22/2 (25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) 11 9 Hà Tĩnh 13-23/2 (26 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng) 11 10 TP Huế 14-22/2 (27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) 9 11 Lâm Đồng 9-22/2 (22 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) 14

Mới đây, Bộ Nội vụ đã ban hành thông báo về lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2026 để các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và những người sử dụng lao động khác thực hiện.

Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (gọi tắt là công chức, viên chức) được nghỉ Tết Âm lịch năm 2026 như sau: Nghỉ 05 ngày theo quy định gồm 01 ngày trước Tết và 04 ngày sau Tết từ thứ Hai 16/2/2026 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ Sáu ngày 20/2/2026 Dương lịch (tức ngày mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Trong ngành giáo dục, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tỉnh, thành được chủ động kế hoạch năm học, miễn đảm bảo đủ 35 tuần thực học, trong đó kỳ I kết thúc trước ngày 18/1, kỳ II trước 31/5.