Bộ GD-ĐT vừa có văn bản về việc miễn thi tốt nghiệp THPT và ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2026.

Theo Bộ GD-ĐT, kỳ thi chọn học sinh THPT vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2026 có 151 học sinh đang học lớp 12 năm học 2025-2026 tham gia.

Bộ GD-ĐT đề nghị các Sở GD-ĐT thực hiện việc miễn thi tốt nghiệp THPT năm học 2025-2026 đối với các thí sinh này theo quy định của quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Cùng với đó, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng thực hiện việc ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2026 theo quy định của quy chế tuyển sinh đối với 151 thí sinh này.

Danh sách 151 học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT và được ưu tiên xét tuyển thẳng vào ĐH, CĐ năm 2026 như sau:

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, tính đến hết ngày 3/5 đã có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Trong số các thí sinh đã đăng ký, có hơn 8.000 thí sinh được miễn thi ngoại ngữ (chiếm 0,67%).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra ngày 10-12/6, trong đó ngày 11 và 12/6 thí sinh chính thức làm bài thi.

Thí sinh phải thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn cùng 1 bài thi gồm 2 môn được lựa chọn trong số các môn còn lại là Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Thí sinh được chọn thi môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ được học tại trường phổ thông.

Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu ở lớp 12 và có một số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10, 11. Đề thi được xây dựng theo ma trận của Bộ GD-ĐT gồm có các cấp độ tư duy: Biết, hiểu, vận dụng.

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục được xây dựng theo định hướng nhằm đạt yêu cầu kiểm tra năng lực, phẩm chất người học, tỷ lệ câu hỏi mang tính phân hóa như năm 2025, trong đó có các câu vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế cuộc sống.

Các môn thi trắc nghiệm sẽ được ra theo các dạng như cấu trúc đề thi tham khảo đã được Bộ GD-ĐT công bố năm trước, gồm dạng nhiều phương án lựa chọn, dạng câu đúng/sai, dạng trả lời ngắn. Điểm trong bài thi trắc nghiệm không chia đều số câu hỏi trong đề thi mà có mức điểm khác nhau.

Ngữ văn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận và đề sẽ tiếp tục sử dụng ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa.