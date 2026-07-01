Thí sinh Thanh Hóa có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo link của Sở GD-ĐT TẠI ĐÂY.

Thí sinh nhập số báo danh và mã xác nhận, sau đó ấn Tra cứu để nhận kết quả thi.

Ngoài ra, thí sinh có thể tra cứu kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 trên Báo VietNamNet.

Thí sinh truy cập vào địa chỉ https://vietnamnet.vn/giao-duc/diem-thi/tra-cuu-diem-thi-tot-nghiep-thpt-2026. Sau đó, thí sinh nhập số báo danh và ấn ô “Tìm kiếm” để xem kết quả thi của mình.

Bên cạnh đó, thí sinh có thể tra cứu qua hệ thống quản lý thi của Bộ GD-ĐT TẠI ĐÂY.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên sẽ được công nhận tốt nghiệp THPT. Trong đó, các bài thi và môn thi đều phải đạt trên 1 điểm theo thang điểm 10.

Sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào 8h ngày 1/7, thí sinh có nhu cầu có thể gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi từ ngày 1 đến ngày 5/7.

Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ GD-ĐT. Điểm chuẩn đại học và kết quả xét tuyển sẽ được công bố sau 17h ngày 9/8.