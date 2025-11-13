Chiều 12/11, Nhà hát Kịch TPHCM phối hợp cùng Hội Nhiếp ảnh TPHCM tổ chức khai mạc triển lãm các tác phẩm nhiếp ảnh đạt giải thưởng chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Triển lãm "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được tổ chức theo chỉ đạo của Sở VHTT TPHCM, căn cứ Kế hoạch số 194-KH/BCĐ ngày 17/10/2024 của Ban Chỉ đạo Thành ủy và Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 18/9/2025 của UBND TPHCM. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm thống nhất đất nước và Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần I (nhiệm kỳ 2025-2030).

Hàng trăm tác phẩm nhiếp ảnh tiêu biểu của các nghệ sĩ thành phố được trưng bày tại triển lãm. Mỗi tác phẩm đạt giải thưởng đều mang trong mình một câu chuyện riêng về đời sống, một thông điệp nhân văn sâu sắc, thể hiện khát vọng sáng tạo và lòng yêu nước của đội ngũ văn nghệ sĩ.