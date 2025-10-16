Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc vận động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, Nhà hát Hồ Gươm phối hợp với các đơn vị tổ chức chuỗi chương trình nghệ thuật đặc biệt nhằm gây quỹ ủng hộ người dân ở những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ.

Hai chương trình nằm trong chuỗi hoạt động gồm Hoa nở sau mưa (20/10) và Thắp sáng yêu thương (22/10), quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, được tổ chức với tinh thần sẻ chia, lan tỏa yêu thương và khơi dậy truyền thống lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam.

Dàn nghệ sĩ nổi tiếng khắp cả nước quy tụ trong chương trình nghệ thuật gây quỹ ủng hộ đồng bào gặp khó khăn do bão lũ.

Chương trình Hoa nở sau mưa được thực hiện dưới sự chỉ đạo nội dung của Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị - Bộ Công an, Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm và Tổng đạo diễn Trần Trung, nhằm ủng hộ nhân dân tỉnh Cao Bằng - địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ.

Sân khấu Hoa nở sau mưa là không gian của sự sẻ chia và yêu thương, quy tụ nhiều tên tuổi lớn của làng nhạc Việt như Hồng Nhung, NSƯT Phương Anh, Anh Thơ, Trọng Tấn, Quách Mai Thy, Gemma Nguyễn, ban nhạc MTV… Mỗi tiết mục là một lời động viên gửi tới đồng bào vùng lũ, khơi dậy niềm tin và hy vọng, như chính tên gọi của chương trình - hoa sẽ lại nở, sau những cơn mưa dữ.

Chương trình Thắp sáng yêu thương cũng do Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy chỉ đạo nội dung, Tổng đạo diễn Đoàn Thúy Phương và Giám đốc âm nhạc - NSƯT Nguyễn Tất Nghĩa, quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu như NSND Thái Bảo, NSND Thanh Lam, NSND Tấn Minh, NSND Thu Huyền, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Phạm Thu Hà, Quang Dũng, Trung Quân Idol, Nguyễn Trần Trung Quân… Tất cả nghệ sĩ đều tham gia phi lợi nhuận, như một hành động thiết thực gửi gắm tình yêu thương, đồng hành cùng đồng bào vượt qua mất mát sau thiên tai.

Toàn bộ kinh phí thu được từ việc bán vé của hai chương trình, cùng các đóng góp từ những tấm lòng hảo tâm, sẽ được chuyển trực tiếp tới người dân vùng chịu thiệt hại thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.