“Lễ hội Việt Nam - TPHCM tại Aichi Nagoya 2025” do UBND TPHCM phối hợp với Đại sứ Du lịch TPHCM tại tỉnh Aichi - bà Hirose Noriko - tổ chức, cùng sự đồng hành của chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp hai địa phương.

Sự kiện không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam mà còn là cầu nối bền chặt tình hữu nghị giữa TPHCM và tỉnh Aichi - một trong những trung tâm công nghiệp lớn của Nhật Bản.

Lễ hội Việt Nam - TPHCM tại tỉnh Aichi sẽ diễn ra trong 2 ngày 8-9/11. Ảnh: Ban tổ chức

Âm thanh, sắc màu và hương vị Việt Nam sẽ cùng hòa quyện trong không gian mở giữa lòng đô thị sầm uất, đem đến cho bạn bè Nhật Bản và kiều bào nơi đây một hành trình văn hóa ngập tràn cảm xúc.

Cụ thể, trong suốt hai ngày, du khách sẽ được rảo bước qua các không gian trưng bày sản phẩm văn hóa truyền thống, trải nghiệm những món ăn đặc trưng Việt, hoặc cùng hòa nhịp với những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu. Những làn điệu dân ca, tiếng sáo ngân, tiếng đàn tranh réo rắt hay những giai điệu sôi động mang hơi thở Sài Gòn trẻ trung, năng động đến giữa Nagoya thanh bình.

Chương trình nghệ thuật chính - nhằm thắp lên không khí giao lưu, kết nối tràn đầy năng lượng - sẽ diễn ra từ 16h-18h mỗi ngày, quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng từ TPHCM.

Đó là NSƯT Thu Thủy, ca sĩ Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Tố My, cùng các nghệ sĩ tài năng Mai Anh (violin), Đinh Nhật Minh (sáo), Đoàn Minh Tài (đàn tranh), MC Toru - Giang Thái, nhóm múa ABC với những màn biểu diễn xiếc, múa rối đặc sắc.

Lễ hội không đơn thuần là một sự kiện văn hóa - nghệ thuật, mà còn mang ý nghĩa gắn kết cộng đồng kiều bào, tạo dịp để mọi người cùng gặp gỡ, thăm hỏi, động viên nhau nơi đất khách, cùng hướng về quê hương. Qua những lời ca, điệu múa, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam hiện lên gần gũi, thân thương, đầy tự hào.

“Lễ hội Việt Nam - TPHCM tại Aichi Nagoya 2025” là “món quà tinh thần” gửi đến bạn bè quốc tế và là thông điệp về một Việt Nam hiện đại, thân thiện, cởi mở - nơi văn hóa luôn là nhịp cầu kết nối trái tim.

Theo Sở Du lịch TPHCM, Nhật Bản được xem là một trong những thị trường trọng điểm và có tính ổn định cao đối với du lịch Việt Nam và TPHCM. Năm 2024, Việt Nam đón khoảng 711.000 lượt khách Nhật Bản, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023.

Riêng TPHCM là điểm đến yêu thích của khách Nhật nhờ sự năng động, ẩm thực phong phú và hệ thống khách sạn, dịch vụ chuyên nghiệp. Trong năm 2024, TPHCM đã đón 348.239 lượt khách Nhật Bản, chiếm 49% lượng khách Nhật đến Việt Nam. Trong 10 tháng đầu năm 2025, số lượng khách du lịch Nhật đến thành phố đạt hơn 300 nghìn lượt, đứng thứ 6 trong các thị trường gửi khách đến thành phố.

Việc di chuyển giữa Việt Nam và Nhật Bản hiện nay cũng rất thuận tiện với mạng đường bay thẳng đa dạng, kết nối Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng với các thành phố lớn như Tokyo (Haneda, Narita), Osaka, Nagoya, Fukuoka.

Các hãng Vietnam Airlines, Vietjet Air, All Nippon Airways (ANA) và Japan Airlines (JAL) đang khai thác thường xuyên, với tổng cộng hơn 130 chuyến bay/tuần giữa hai nước.

Sự kết nối hàng không thuận lợi này góp phần thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động du lịch, thương mại, đầu tư và MICE, đồng thời, tạo điều kiện cho việc mở rộng hợp tác quảng bá du lịch song phương Việt Nam - Nhật Bản.