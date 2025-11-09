Tối 8/11, chương trình nghệ thuật Thiêng diễn ra tại quảng trường Sân Quần (thị xã Sa Pa, Lào Cai) để lại nhiều xúc cảm đặc biệt khi văn hóa người Dao đỏ được kể lại bằng ánh sáng, âm nhạc và niềm tin.

Vở diễn không bán vé, chia thành nhiều chương, tái hiện hành trình tâm linh của người Dao đỏ qua các yếu tố đất - nước - lửa - tình yêu - thiêng - kết. Âm nhạc của Thiêng không chỉ để nghe mà để cảm, để nghe tiếng rừng, tiếng suối và nhịp tim của người Dao hòa trong hơi thở Sa Pa.

Hơn 170 nghệ nhân đồng bào dân tộc tham gia biểu diễn.

Theo biên kịch Hà Văn Thắng, ê-kíp đã làm việc chặt chẽ với nghệ nhân bản địa để đảm bảo tính chính xác của nghi lễ: "Tôi không muốn tái hiện một cách hời hợt mà để chính người Dao kể câu chuyện của họ. Khi họ hát, múa hay thực hiện nghi lễ trên sân khấu, họ đang sống trong văn hóa của mình".

Ánh sáng trong Thiêng trở thành một ngôn ngữ riêng: nâu đất ấm trong cảnh Tìm đất, lập bản, lam mờ trong Cầu mưa, đỏ rực trong Bếp thiêng và trắng thanh khiết trong nghi lễ Cấp sắc 12 đèn.

Đạo diễn Đặng Xuân Trường gọi Thiêng là "cuộc đối thoại giữa ánh sáng và niềm tin". Anh cùng ê-kíp đã nhiều tháng sống trong bản, ăn cùng, tập cùng người Dao để tìm cách kể chuyện phù hợp nhất.

"Công nghệ không phải để phô diễn, mà là công cụ để tôn vinh. Khi ánh sáng soi vào gương mặt nghệ nhân, đó không chỉ là nghệ thuật mà là niềm tin được thắp lên", đạo diễn nói.

"Thiêng" đã khơi dậy niềm tự hào về bản sắc và mở ra hướng đi mới cho du lịch Sa Pa.

Với sự kết hợp của 3D mapping, laser, khói và âm thanh, sân khấu trở thành một nghi lễ sống động. Khi rồng hiện lên giữa làn khói, khi ngọn lửa nghi lễ bùng sáng, tiếng tù và vọng ra từ núi rừng - Thiêng khiến khán giả như đang dự một nghi lễ thật.

