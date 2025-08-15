Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam vừa thông tin, tối muộn 14/8, hiện vật lịch sử tàu bay IL-14 của ngành Hàng không dân dụng Việt Nam đã được chuyển tới Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Các lực lượng công an, cảnh sát giao thông, xe dẫn đường và công nhân vận tải,... phối hợp chặt chẽ suốt hành trình nhiều km, nhằm đảm bảo vận chuyển hiện vật được an toàn tuyệt đối.

Việc vận chuyển máy bay được thực hiện trong đêm. Ảnh: Cục HKVN

Trước đó, hiện vật đã được kiểm tra, gia cố theo tiêu chuẩn bảo quản chuyên ngành để bảo đảm nguyên trạng trong quá trình vận chuyển.

Công tác di chuyển qua nhiều tuyến đường đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Sau khi vận chuyển đến phân khu trưng bày “Khát vọng bầu trời” tại Triển lãm quốc gia, đội ngũ kỹ thuật sẽ tiếp tục tiến hành lắp đặt, vệ sinh và hoàn thiện các hạng mục trưng bày, sẵn sàng phục vụ khách tham quan trong dịp Lễ trọng đại của đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các lực lượng phối hợp chặt chẽ vận chuyển máy bay qua quãng đường nhiều km.

Máy bay IL-14 số hiệu VN-C482 là chiếc máy bay IL-14 đầu tiên của Trung đoàn Không quân vận tải 919 – đơn vị tiền thân của Đoàn bay 919 ngày nay.

Đây là một trong 5 chiếc máy bay do Chính phủ Liên Xô viện trợ cho Việt Nam vào đầu năm 1957 và chính thức đưa vào khai thác từ năm 1958.

Trong số đó, chiếc VN-C482 có ý nghĩa đặc biệt khi được Chính phủ Liên Xô tặng riêng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, sử dụng phục vụ các chuyến bay chuyên cơ chở Bác Hồ và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đây là loại máy bay vận tải hạng nhẹ do Liên Xô sản xuất. IL-14 có chiều dài thân 22,31m, sải cánh 31,7m, động cơ 2 tua-bin cánh quạt với tốc độ tối đa đạt 415km/h, độ cao tối đa 6.500m, tầm bay xa nhất tới 1.700km và có sức chở 26–36 người.

Bác Hồ chụp ảnh với tổ bay IL-14 sau chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc về sân bay Gia Lâm năm 1962. Ảnh: Cục HKVN

Dù không được trang bị radar hay thiết bị hỗ trợ hạ cánh, việc điều khiển IL-14 phụ thuộc hoàn toàn vào trình độ và bản lĩnh phi công. Điều đó càng khẳng định năng lực xuất sắc và tinh thần dũng cảm của Đội bay IL-14 thuộc Trung đoàn 919 trong những năm tháng khốc liệt của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Sau ngày đất nước thống nhất, Đoàn bay 919 tiếp tục khai thác IL-14 phục vụ tái thiết đất nước và các nhiệm vụ quốc phòng, cho đến khi đội bay hoàn thành sứ mệnh vào năm 1981. Hiện nay, VN-C482 được xem là chứng tích sống động của một giai đoạn lịch sử, biểu tượng cho tinh thần độc lập, tự lực, tự cường của ngành Hàng không Việt Nam.