Ở mùa tuyển sinh lớp 10 năm 2026, tất cả 33 học sinh của lớp 9C1 Trường THCS Đoàn Thị Điểm đều đỗ vào các trường chuyên trên địa bàn Hà Nội.

Theo thống kê, cả lớp có tổng cộng 102 lượt đỗ chuyên, trong đó 31/33 em đỗ từ 2 trường chuyên trở lên.

Cụ thể, lớp 9C1 Trường THCS Đoàn Thị Điểm có 22 em trúng tuyển lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ; 13 em trúng tuyển Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội; 22 em trúng tuyển Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam; 8 em đỗ Trường THPT Chuyên Chu Văn An; 29 em đỗ THPT Chuyên Nguyễn Huệ, 4 em đỗ THPT Chuyên Sơn Tây; 2 em đỗ Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, 2 em đỗ Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Tập thể lớp 9C1 Trường THCS Đoàn Thị Điểm cùng giáo viên chủ nhiệm Vũ Thị Diệu Hương. Ảnh: NVCC.

Nếu tính điểm thi vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội năm 2026, cả lớp đều có từ 25 điểm trở lên, có 14/33 học sinh của lớp đạt từ 27 điểm trở lên.

Chia sẻ với VietNamNet, cô Vũ Thị Diệu Hương, giáo viên chủ nhiệm đồng thời là giáo viên dạy Tiếng Anh của lớp 9C1, bày tỏ niềm vui và xúc động trước thành quả mà các học trò đạt được. Theo cô Hương, những nỗ lực bền bỉ trong suốt 4 năm học đã được đền đáp xứng đáng, và chính các học sinh là những người đã cố gắng nhiều nhất để tạo nên thành công đó.

Cô Hương cho biết, lớp 9C1 là một trong những tập thể tiêu biểu của Trường THCS Đoàn Thị Điểm, nơi mỗi học sinh đều sở hữu nền tảng học tập vững vàng và tinh thần cầu tiến. "Đặc biệt, khóa học sinh 2022–2026 mang một màu sắc riêng với sự hồn nhiên, gắn bó và giàu tình cảm. Dù đôi lúc giáo viên chủ nhiệm phải nhắc nhở về việc học, nhưng chính sự vô tư ấy đã giúp các em duy trì tâm lý thoải mái, không tạo áp lực quá lớn trong học tập và thi cử. Kết quả cuối cùng là một màn bứt phá ngoạn mục, vượt xa kỳ vọng ban đầu", cô Hương nói.

Ảnh: NVCC.

Theo cô, phong trào học tập của lớp sôi nổi ngay từ những ngày bước vào lớp 6. Đến nay, lớp có 19/33 học sinh đạt IELTS từ 7.0 - 8.5 (trong đó 12 em có IELTS từ 8.0 trở lên). Năm học này, lớp có 14 em đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố, trong đó có 4 giải Nhất, 4 giải Nhì, 3 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.

Ngoài việc học, lớp 9C1 cũng là tập thể tham gia rất đầy đủ các hoạt động của trường và hầu như đều đoạt giải. “Lớp rất đoàn kết, thậm chí phụ huynh còn tham gia các hoạt động nhiệt tình hơn cả học sinh”, cô Hương nói.

100% học sinh trong lớp đỗ chuyên Toán và chuyên Tin

Tương tự, lớp 9C1 của Trường THCS Archimedes cũng đạt được kết quả ấn tượng khi tất cả 34/34 học sinh đều đỗ vào các lớp chuyên Toán và chuyên Tin của các trường THPT top đầu Hà Nội.

Trong đó, có 20/34 học sinh đỗ lớp 10 chuyên Toán hoặc chuyên Tin của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên; 26/34 em đỗ chuyên Toán hoặc Tin của Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội (gồm 1 Á khoa chuyên Toán và nhiều em giành học bổng cao); 34/34 em đỗ chuyên Toán hoặc Tin các trường THPT chuyên thuộc Sở GD-ĐT Hà Nội.

Đặc biệt, trong đó có em Trần Duy An với 7 lượt đỗ chuyên và nhiều học sinh khác có 3 lượt đỗ chuyên.

Tập thể lớp 9C1 của Trường THCS Archimedes cùng các giáo viên. Ảnh: NVCC.

Thầy Phạm Ngọc Mai, giáo viên chủ nhiệm kiêm thầy giáo dạy Toán lớp 9C1 cho hay rất vui mừng và phấn khởi với kết quả ấn tượng của các học trò.

“Cảm xúc nghẹt thở không tưởng. Tôi là người từng dạy môn xác suất thống kê đại học nên thấy việc cả lớp cùng làm được điều này thật khó và hiếm.

Khi biết kết quả, không chỉ học sinh mà toàn bộ phụ huynh của lớp cũng như bùng nổ. Không chỉ các học sinh, phụ huynh và thầy giáo cũng bật khóc vì từ lo lắng cao độ được giải tỏa bằng kết quả quá tuyệt vời. Rất nhiều phụ huynh đã cũng thức xuyên đêm để chia sẻ niềm vui. Ngay tối hôm sau cả lớp đã tổ chức liên hoan vì quá đỗi vui mừng và hạnh phúc”, thầy Mai chia sẻ.

Thầy Phạm Ngọc Mai (chính giữa) và các giáo viên bộ môn cùng tập thể lớp 9C1 Trường THCS Archimedes. Ảnh: NVCC.

Thầy Mai cho rằng kết quả này có được nhờ sự hỗ trợ, tạo điều kiện cả về cơ sở vật chất lẫn tinh thần của nhà trường, các thầy cô cùng sự quan tâm của phụ huynh và đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của các em.

Theo thầy Mai, trong quá trình học, thầy cô luôn nhắc học trò giữ vững niềm tin vào kết quả cuối cùng với tinh thần không bỏ cuộc cũng như luôn cố gắng cải thiện những điểm yếu của mình. Điều thầy vui hơn, không chỉ học giỏi, lớp 9C1 còn rất đoàn kết, luôn yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến bộ.

Thầy Mai cho biết, lớp 9C1 năm nay là khóa thứ 3 liên tiếp do thầy làm chủ nhiệm có thành tích đỗ chuyên Toán, Tin với tỷ lệ 100%.