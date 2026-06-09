Mâm cơm như cỗ 7 món tiếp sức sĩ tử thi tốt nghiệp

Để tiếp sức sĩ tử và người nhà trong mùa thi tốt nghiệp THPT năm 2026, gia đình chị Nguyễn Thị Vân Anh (thôn Mai Trang, xã Đại Xuyên, Hà Nội) quyết định sẽ tổ chức hỗ trợ miễn phí bữa ăn và chỗ nghỉ cho các thí sinh tại điểm thi Trường THCS Minh Tân.

Với địa hình nhà chị chỉ cách điểm thi khoảng 800m, với khoảng sân rộng, cũng hiểu địa bàn nơi mình sinh sống không có các nhà nghỉ, quán xá sẽ rất bất tiện cho các thí sinh ở xa, chị Vân Anh không do dự thực hiện dự định của mình.

Những bữa ăn miễn phí từng được gia đình chị Vân Anh chuẩn bị cho các thí sinh ở xa dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: NVCC.

“Tôi cũng chỉ muốn giúp đỡ phần nào để hành trình của các thí sinh và phụ huynh trong những ngày thi tốt nghiệp bớt gian nan. Hy vọng các cháu có chỗ ăn nghỉ thật thoải mái, không thêm lo toan, áp lực những ngày thi”, chị Vân Anh chia sẻ.

Nhà chị Vân Anh có nhiều phòng và khoảng sân chung rộng khoảng hơn 200m2. Song, chị cũng kêu gọi anh chị em trong gia đình (cũng xung quanh gần nhà chị) chung tay hỗ trợ phòng nghỉ. “Bữa ăn sẽ ngồi chung. Tôi sẽ mượn thêm phòng của nhà anh chị em trong gia đình để bố trí cho các cháu chỗ nghỉ có điều hòa”, chị Vân Anh tính toán.

Nhiều phụ huynh cũng chung tay chuẩn bị mâm cơm cho thí sinh thi tốt nghiệp

Chị Vân Anh cho hay, sau khi thông tin, đến thời điểm này chị đã nhận được liên hệ đăng ký của khoảng 80 người gồm thí sinh, phụ huynh. Các thí sinh là học sinh đến từ Trường THPT Đồng Quan, THPT Phú Xuyên A, THPT Tân Dân,... Nhiều thí sinh ở rất xa, nhà cách điểm thi đến hơn 30km.

“Nhà tôi phục vụ được khoảng 70 người, nhưng hôm qua, có những thí sinh ở xa muốn đăng ký chỗ ăn nghỉ nên tôi vẫn tiếp nhận thêm 3 cháu”, chị Vân Anh nói và cho hay điều buồn nhất đến thời điểm này là đành ‘chốt đơn’ vì gia đình không thể đáp ứng thêm. “Bởi đã tổ chức phải đáp ứng được chất lượng, an toàn nhất cho thí sinh”, chị chia sẻ.

Thực đơn đa dạng các món phục vụ thí sinh

Chị Vân Anh cho hay các bữa ăn sẽ do mình tự bỏ tiền túi, cùng các bạn đồng nghiệp tự nấu. “Các phụ huynh cũng chia sẻ rằng trong lúc chờ đợi con thi sẽ vào cùng giúp đỡ chuẩn bị đồ ăn”, chị Vân Anh chia sẻ.

Theo chị Vân Anh, hoạt động này đã được gia đình chị tổ chức từ năm ngoái. Năm ngoái, gia đình chị cũng tổ chức cho gần 100 thí sinh và phụ huynh.

Chị hy vọng với những bữa cơm ấm áp nghĩa tình cùng không gian nghỉ ngơi sạch sẽ, thuận tiện sẽ tiếp thêm động lực, giúp các sĩ tử có sức khỏe tốt, ổn định tinh thần và tự tin hoàn thành tốt kỳ thi quan trọng.

Nhiều đoàn thể vào cuộc tiếp sức thí sinh

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, UBND xã Đại Xuyên cũng phối hợp cùng ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân hảo tâm triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực dành cho thí sinh và người nhà tại các điểm thi trên địa bàn xã.

Những bữa ăn dành cho các sĩ tử ở mùa thi năm 2025 tại nhà chị Vân Anh. Ảnh: NVCC.

UBND xã Đại Xuyên cũng tổ chức các điểm chờ thông thoáng, mát mẻ trên địa bàn phục vụ phụ huynh chờ đón con.

Theo ghi nhận, tại xã Cổ Đô (Hà Nội), các cơ quan, lực lượng cũng đã phối hợp với nhân dân thôn Đông Lâu tổ chức phục vụ miễn phí bữa ăn trưa cho phụ huynh, thí sinh ở xa trong buổi thi ngày 11/6.

Địa điểm mà xã tổ chức hỗ trợ tại Nhà văn hóa thôn Đông Lâu (cũng là điểm chờ thi), xã Cổ Đô. Để công tác chuẩn bị được chu đáo, UBND xã Cổ Đô đề nghị phụ huynh có nhu cầu đăng ký bữa ăn trưa miễn phí trước ngày 10/6 qua các đầu mối (ông Đỗ Văn Nhường - Trưởng thôn Đông Lâu, số điện thoại 0334.144.521; bà Trần Thị Lệ Huế - chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội, số điện thoại 0985.909.420).