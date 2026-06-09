Kỳ thi chưa từng có tiền lệ trên địa bàn thành phố

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sắp diễn ra trên cả nước. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với sự tham gia trực tiếp của cấp xã trong công tác phối hợp, hỗ trợ. Điều này đặt ra yêu cầu đặc biệt về sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Sau khi sáp nhập TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM có quy mô dân số khoảng 14 triệu người. Năm nay, thành phố ghi nhận 142.899 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, cao nhất cả nước.

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã cơ bản hoàn tất trên toàn thành phố. Ngành giáo dục tăng cường truyền thông đến phụ huynh và học sinh, quyết tâm hạn chế tối đa các trường hợp vi phạm quy chế thi. Cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống camera giám sát tại các điểm thi đã được chuẩn bị đầy đủ. Đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia làm nhiệm vụ được tập huấn kỹ lưỡng, nắm vững quy chế và có kinh nghiệm tổ chức các kỳ thi lớn.

Học sinh TPHCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Nguyễn Huế

Dùng máy bay chuyển đề và bài thi ra đặc khu Côn Đảo

Năm nay, Sở GD-ĐT TPHCM bố trí 246 điểm thi với hơn 6.000 phòng thi, phân bố tại ba khu vực: TPHCM cũ có 188 điểm thi, Bình Dương cũ có 30 điểm thi và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 28 điểm thi. Thành phố cũng bố trí riêng một điểm thi tại đặc khu Côn Đảo.

Tất cả các điểm thi đều có phòng thi dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh. Việc bố trí điểm thi được tính toán trên nguyên tắc thuận lợi cho thí sinh, phù hợp điều kiện giao thông và khoảng cách di chuyển, đồng thời bảo đảm đầy đủ các điều kiện về điện, internet, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và phòng chống gian lận công nghệ cao.

Do quy mô kỳ thi lớn, đề thi năm nay sẽ được vận chuyển đến các điểm thi trước một ngày, thay vì vào sáng ngày thi như trước đây. Với đặc khu Côn Đảo, đề thi và bài thi được vận chuyển bằng đường hàng không. Thành phố đã chuẩn bị các phương án dự phòng trong trường hợp thời tiết xấu hoặc lịch bay thay đổi.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT, do số lượng thí sinh đông nhất cả nước và phân bố trên địa bàn rất rộng, công tác điều phối, quản lý kỳ thi đòi hỏi độ chính xác cao cùng sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị.

Một trong những áp lực lớn nhất là bảo mật đề thi, bài thi và bảo đảm an ninh mạng. Sự phát triển của AI và thiết bị công nghệ cao khiến nguy cơ gian lận ngày càng tinh vi, đòi hỏi các giải pháp giám sát và kỹ thuật chặt chẽ hơn.

Ở khâu chấm thi, Sở GD-ĐT TPHCM bố trí riêng hai khu vực chấm thi tự luận và trắc nghiệm. Các khu vực làm phách, chấm thi, phúc khảo đều được bảo đảm an ninh nghiêm ngặt với hệ thống camera giám sát 24/24 giờ, lực lượng công an bảo vệ và quy trình kiểm soát thiết bị thu phát thông tin chặt chẽ.

Đối với bài thi tự luận, công tác chấm thi được thực hiện theo quy trình chặt chẽ với hai vòng làm phách, hai vòng chấm độc lập, chấm kiểm tra tối thiểu 5% số bài thi; nhập điểm độc lập hai lần, khớp phách 100% và kiểm dò điểm theo quy định.

Với bài thi trắc nghiệm, ngành giáo dục đã chuẩn bị đầy đủ hệ thống máy quét, máy chủ, máy chấm và mạng LAN nội bộ. Toàn bộ quy trình từ quét ảnh, xử lý lỗi kỹ thuật, chấm điểm đến xuất, niêm phong và gửi dữ liệu về Bộ GD-ĐT được thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm chính xác, khách quan và an toàn.

Thí sinh TPHCM tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Nguyễn Huế

Tại buổi làm việc mới đây, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đề nghị ngành giáo dục phối hợp các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về quy chế thi, vật dụng được phép mang vào phòng thi, lộ trình di chuyển và các kênh hỗ trợ thí sinh.

Thành phố cũng sẽ công khai bản đồ số các điểm thi để phụ huynh, học sinh thuận tiện tra cứu. Các phương án xử lý tình huống phát sinh cùng đường dây nóng hỗ trợ thí sinh đã được chuẩn bị nhằm bảo đảm quyền lợi cho các em.

Ngoại ngữ là môn tự chọn được đăng ký nhiều nhất

Toán và Ngữ văn có số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao nhất, lần lượt là 140.087 em (98,03%) và 139.125 em (97,36%). Trong các môn tự chọn, Ngoại ngữ đứng đầu với 65.475 thí sinh (45,82%), tiếp theo là Vật lý (42,9%), Lịch sử (28,77%), Hóa học (26,68%) và Địa lý (23,49%). Các môn còn lại đều có tỷ lệ đăng ký dưới 20%.

Theo đánh giá của Sở GD-ĐT TPHCM, cơ cấu lựa chọn môn thi phản ánh xu hướng gắn với định hướng nghề nghiệp, tuyển sinh đại học, giáo dục STEM và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng rõ nét. Đồng thời, kết quả này cũng cho thấy hiệu quả của việc nâng cao năng lực ngoại ngữ và triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn thành phố.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhận định, việc Ngoại ngữ tiếp tục là môn tự chọn có số lượng thí sinh đăng ký nhiều nhất một lần nữa khẳng định thế mạnh về ngoại ngữ của TPHCM, đồng thời cho thấy những bước tiến trong lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Trong Chỉ thị về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, UBND TPHCM yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát toàn bộ các khâu của kỳ thi, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương và tính minh bạch. Thành phố đặc biệt lưu ý việc phòng ngừa, xử lý nghiêm các hành vi gian lận bằng công nghệ cao, AI và bảo đảm công bố kết quả thi chính xác, kịp thời theo quy định.