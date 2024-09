Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng các quan chức, những nhân vật có tên tuổi và các gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố hôm 11/9 đã tụ họp ở thành phố New York để tham dự lễ tưởng niệm 23 năm thảm kịch kinh hoàng, từng cướp đi sinh mạng của gần 3.000 người. Phó Tổng thống Harris tháp tùng ông Biden, trong khi cựu Tổng thống Trump dự sự kiện cùng với “phó tướng” của ông trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay – Thượng nghị sĩ J.D Vance.

Các phóng viên đã quay được cảnh ông Trump và bà Harris tươi cười bắt tay nhau trước khi xếp hàng nghiêm trang cho buổi lễ. Chỉ trước đó vài giờ, vào tối 10/9 (giờ Mỹ), hai người đã tham gia cuộc so tài hùng biện then chốt giữa các ứng viên tổng thống trước tổng tuyển cử, do hãng thông tấn ABC tổ chức tại Trung tâm Hiến pháp quốc gia ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania.

Theo báo Guardian, trước khi cuộc tranh luận bắt đầu, bà Harris đã cố tình bước sang phía bên kia sân khấu và đưa tay về phía ông Trump, giới thiệu bản thân. Hai chính khách chưa từng gặp mặt trực tiếp trước đây, buộc cựu tổng thống phải bắt tay đáp lễ. Tại cuộc “so găng” hồi cuối tháng 6 với ông Biden, khi tổng thống đương nhiệm của đảng Dân chủ vẫn chưa rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay, ông Trump đã không bắt tay đối thủ.

Trong một diễn biến có liên quan, ông Biden đã đội một chiếc mũ in tên người tiền nhiệm trong một sự kiện riêng rẽ nhằm thể hiện sự đoàn kết vào ngày kỷ niệm thảm họa khủng bố 11/9.

Bức ảnh chụp ông Biden đội mũ in dòng chữ "Trump 2024" gây sốt trên mạng. Ảnh: X

"Khi tới thăm trạm cứu hỏa Shanksville, Tổng thống Biden đã nói về sự đoàn kết lưỡng đảng sau vụ 11/9 và cho rằng chúng ta cần quay lại với điều đó. Để tỏ thiện chí, ông ấy đã tặng một chiếc mũ cho một người ủng hộ ông Trump, người này sau đó nói rằng với tinh thần tương tự, tổng thống nên đội chiếc mũ in chữ ‘Trump 2024’ của mình. Ông Biden đã đội chiếc mũ đó trong thời gian ngắn", Phó thư ký báo chí cấp cao của Nhà Trắng Andrew Bates viết trên mạng xã hội X.

Theo báo The Hill, động thái diễn ra trong một cuộc gặp của ông Biden với các thành viên cộng đồng không có sự tham dự của báo chí. Một bức ảnh và video ngắn về khoảnh khắc đó đã nhanh chóng lan truyền trong đảng Cộng hòa và một số người đã sử dụng chúng để chỉ trích sự minh mẫn của lãnh đạo Nhà Trắng cũng như sự ủng hộ của ông dành cho nữ “phó tướng” Harris.

Chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump cũng đăng lại bức ảnh trên mạng xã hội cùng chú thích ngắn: “Cảm ơn vì ủng hộ, Joe!”.