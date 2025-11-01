Ngày 31/10, Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) TPHCM đã có công văn đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức lấy ý kiến người dân trên các nền tảng về công trình biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân vượt qua đại dịch COVID-19.

Công trình dự kiến được xây dựng tại khu đất số 01 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài (quận 10 cũ). Ảnh: Nguyễn Huế

Cách đây 4 năm, TPHCM đã là tâm dịch COVID-19 của cả nước. Nay thành phố quyết định dựng một biểu tượng tri ân tinh thần “chung sức, đồng lòng” của người dân. Công trình dự kiến được xây dựng tại khu đất số 01 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài (quận 10 cũ), với mong muốn trở thành dấu ấn lịch sử và không gian công cộng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Dự án công viên cây xanh kết hợp công trình biểu tượng sẽ như một món quà tặng nhân dân thành phố. Lãnh đạo TPHCM đã đồng ý chủ trương và phấn đấu hoàn thành công trình trước Tết Nguyên đán 2026.

Công trình mang tên “Biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân TPHCM vượt qua đại dịch COVID-19”, được hình thành với ba thông điệp chủ đạo.

Trước hết, “Từ mất mát đến sự hồi sinh thần tốc”, gợi lại giai đoạn đầy nước mắt nhưng chan chứa sức sống mãnh liệt của thành phố. Sau những tháng ngày tang thương, TPHCM đã vực dậy mạnh mẽ, ghi dấu sự phục hồi ngoạn mục với tốc độ tăng trưởng GRDP đều qua các năm: Năm 2022 đạt 9,03%; năm 2023 đạt 5,81% và năm 2024 đạt 7,17%.

Thông điệp thứ hai, “Tri ân tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng”, nhằm tôn vinh sự cống hiến, sẻ chia của đồng bào cả nước, đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ, lực lượng vũ trang và hàng triệu người dân thành phố đã cùng nhau vượt qua thử thách chưa từng có trong lịch sử hiện đại.

Và thông điệp cuối cùng là “Lời nhắc nhở cho tương lai”. Công trình không chỉ ghi dấu quá khứ mà còn là bài học sống động cho thế hệ mai sau, nhắc nhớ rằng các mối đe dọa an ninh phi truyền thống như đại dịch có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào, đòi hỏi sự chuẩn bị và đoàn kết không ngừng của toàn xã hội.

Đặc biệt liên quan đến chủ trương xây dựng công trình, đây là lần đầu tiên chính quyền TPHCM tổ chức lấy ý kiến người dân theo hình thức mới, thông qua các nền tảng số và hệ thống báo chí, nhằm phát huy vai trò tương tác và sức lan tỏa của báo chí và truyền thông hiện đại.

Đây cũng là mong muốn của Bí thư Thành ủy TPHCM nhằm thay đổi phương thức lấy ý kiến truyền thống sang cách tiếp cận gần gũi, đa chiều hơn, trong đó báo chí đóng vai trò trung tâm kết nối giữa chính quyền và người dân.

Theo kế hoạch, thời gian lấy ý kiến diễn ra từ ngày 1 đến 15/11. Người dân có thể góp ý qua email svhtt@tphcm.gov.vn hoặc gửi trực tiếp về Sở VHTT TPHCM, số 164 Đồng Khởi, phường Sài Gòn.