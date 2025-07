Theo phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 mà Bộ GD-ĐT công bố, môn Toán có 1.126.172 thí sinh dự thi và mức điểm trung bình các thí sinh đạt được là 4,78. Trong khi đó, mức điểm trung bình của môn Toán năm 2024 là 6,45.

Phổ điểm môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được nhiều chuyên gia đánh giá cân đối hơn so các năm trước.

PGS.TS Trần Đăng Hưng, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội nhận xét, phổ điểm môn Toán năm 2025 có phân bố tương đối chuẩn về kết quả kỳ thi. Toàn quốc có 513 bài thi đạt điểm 10, trong khi năm 2024 không có bài thi đạt điểm 10.

Đề phân Toán hóa nhưng vẫn có hơn 500 bài thi đạt điểm 10, năm 2024 không có điểm 10

Độ lệch chuẩn năm 2024 là 1,56 và năm nay là 1,68. Điều này phản ánh phổ rộng hơn và điểm môn Toán có sự phân hóa hơn năm ngoái.

Theo ông Hưng, nếu so sánh phổ điểm môn Toán trong 4 năm gần nhất (từ năm 2022-2025) thì có thể thấy, hình dạng phổ điểm 3 năm trước xô lệch về phía sau (nhóm điểm cao). Năm nay phổ điểm có sự cân đối hơn.

Ở môn Toán, những tỉnh có điểm trung bình cao nhất năm 2025 gồm: Ninh Bình, Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh,...

GS Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN cho rằng, điều đáng mừng nhất là phổ điểm môn Toán, bởi cho thấy tính phân hóa. “Có những năm, phổ điểm mà thể hiện đề dễ nên điểm cao. Năm nay, đề thi khó hơn so với những năm trước. Năm 2024 khi Bộ GD-ĐT công bố bộ đề thi thử, chúng tôi đã phân tích đề thi sẽ khó hơn, nhưng lúc đó thí sinh có thể chưa để ý. Cụ thể, đề dẫn đến mức điểm trung bình thấp hơn so với mọi năm. Cá nhân tôi đánh giá đề thi đáp ứng rất tốt với kỳ thi, có sự phân hóa rất rõ rệt. Việc phân hóa phổ điểm như vậy cũng giúp định hình lại việc học Toán ở bậc phổ thông. Đây là một điểm rất đáng quan tâm đối với các trường đại học”, ông Đức nói.

So sánh cho thấy mức "xô lệch" về nhóm điểm cao đã giảm ở phổ điểm môn Toán năm 2025.

Ông Đức cho rằng, đề thi phân hóa nhưng vẫn có hơn 500 bài thi đạt được điểm 10, trong khi năm ngoái không bài thi nào đạt được mức điểm này.

Bà Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) cũng cho rằng, ban đầu cũng rất lo lắng về kết quả của kỳ thi khi có dư luận về môn Toán rằng "thí sinh không làm được". "Nhưng xem phổ điểm, tôi cũng rất vui. Bởi với môn Toán, trước đây thi trắc nghiệm chọn đáp án, các thí sinh có thể sử dụng một số thủ thuật, mẹo để tính toán, thậm chí chọn được phương án với cách tính ngược. Nhưng với cách thức dạng đề thi như năm 2025, có phân hóa từng phần kiến thức một, đòi hỏi các em phải có kiến thức tốt, chắc để có thể làm được bài", bà Quỳnh nói.

Thí sinh phải có tư duy, suy nghĩ, phân tích thật thì mới có thể làm được

Theo GS Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An, qua phân tích phổ điểm, đối sánh với các năm trước, phần lớn các môn có giá trị trung bình giảm, trong khi độ lệch chuẩn tăng lên. "Điều này cho thấy sự phân hóa đề thi rất cao, đánh giá đúng được năng lực thực của việc dạy và học", ông Thành nói.

GS Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An.

Ông Thành chia sẻ thêm: "Khi thi xong môn Toán, một số thí sinh nói khó nhưng thực ra nếu đánh giá một cách khoa học thì mức khó - dễ không phải bằng cảm tính hay cảm nhận mà phải bằng việc đánh giá về mục tiêu, độ phân hóa, độ tin cậy, giá trị của câu hỏi trắc nghiệm. Theo tôi, đề thi đánh giá đúng được yêu cầu chuẩn đầu ra, có độ tin cậy cao. Chính độ giá trị này sẽ giúp các trường đại học có thể xét tuyển được những thí sinh có chất lượng nhằm đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao".

Ông Thành cho hay, thực tế, với môn Toán, ngành giáo dục Nghệ An cũng xác định với phụ huynh, học sinh, thầy cô giáo rằng đề thi sẽ theo hướng đánh giá năng lực Toán và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. "Do đó sẽ khó hơn so với đánh giá theo cách tiếp cận kiến thức trước đây. Đây là lần đầu tiên ra đề theo đánh giá năng lực, phương pháp hiện đại tiệm cận chuẩn quốc tế. Do đó, các học sinh có thể chưa quen với việc này nên cảm thấy khó. Nhưng qua kết quả của kỳ thi và phân tích phổ điểm, tôi rất vui và hài lòng, bởi phổ điểm rất đẹp và đánh giá đúng được năng lực của người học. Từ kết quả này, chúng tôi với tư cách là những người quản lý giáo dục ở các địa phương sẽ có những sự đổi mới trong công tác chỉ đạo công tác dạy và học trong các nhà trường", ông Thành nói.

TS Quách Tuấn Ngọc, nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD-ĐT) cũng đồng quan điểm khi cho rằng, phổ điểm môn Toán tương đối cân đối, khi điểm trung bình của thí sinh nằm ở chính giữa. "Đề Toán mọi năm, tất cả các câu đều hình thức trắc nghiệm chọn đáp án, nên thí sinh có thể 'nhắm mắt đánh bừa', có thể được điểm. Nhưng đề Toán năm nay, không đơn thuần chỉ là trắc nghiệm nữa mà thí sinh phải có tư duy, suy nghĩ, phân tích thật thì mới có thể làm được", ông Ngọc nói.