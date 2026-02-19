Theo Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam, rau mùi (còn gọi là mùi ta, ngò rí) có tên khoa học là Coriandrum sativum, thuộc họ Hoa tán (Apiaceae). Đây là loại rau gia vị quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, thường xuất hiện trong canh, phở, cháo, gỏi… Không chỉ tạo mùi vị, rau mùi còn mang lại nhiều lợi ích sinh học đáng chú ý cho hệ tiêu hóa.

Vì sao rau mùi giúp “nhẹ bụng”?

Theo các nghiên cứu về thành phần hóa học, lá và hạt rau mùi chứa tinh dầu, trong đó nổi bật là linalool, cùng với flavonoid và polyphenol. Những hoạt chất này được ghi nhận có khả năng kích thích tiết dịch tiêu hóa, tăng nhu động ruột ở mức độ nhẹ; đồng thời giúp giảm co thắt đường tiêu hóa, hỗ trợ cải thiện tình trạng đầy hơi, chướng bụng.

Ngoài ra, tinh dầu rau mùi còn có tác dụng kháng khuẩn nhẹ, góp phần cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Đây là yếu tố quan trọng giúp hệ tiêu hóa hoạt động ổn định hơn, đặc biệt sau các bữa ăn nhiều đạm, dầu mỡ hoặc khi ăn uống thất thường.

Rau mùi hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy hơi, chướng bụng. Ảnh: C. Ngọc

Chính vì vậy, trong ẩm thực, các món như phở, cháo hay canh khi thêm rau mùi thường dễ ăn hơn, ít gây cảm giác ngấy và nặng bụng.

Tiến sĩ Phương cho biết, với các món cháo, canh nóng, rau mùi thường được cho vào sau cùng. Khi gặp nhiệt, tinh dầu trong rau mùi bay hơi, tạo mùi thơm dễ chịu, kích thích vị giác và hỗ trợ tiêu hóa, nhất là với người mệt mỏi, chán ăn.

Đối với các món gỏi, nộm hoặc món ăn nhiều đạm như thịt, cá, hải sản, rau mùi giúp làm dịu vị béo, hạn chế cảm giác đầy bụng sau ăn. Trong các món nước dùng, nước hầm xương, rau mùi còn giúp cân bằng mùi tanh, tạo cảm giác thanh nhẹ hơn cho hệ tiêu hóa.

Không thay thế thuốc điều trị rối loạn tiêu hóa nặng

Để giữ được tinh dầu và hoạt chất có lợi, lá rau mùi nên dùng tươi, cho vào cuối quá trình chế biến. Tránh đun nấu quá lâu vì nhiệt cao có thể làm bay mất tinh dầu.

Hạt rau mùi cũng được sử dụng phổ biến trong dân gian. Hạt có thể được sao nhẹ, sau đó nấu nước uống hoặc dùng làm gia vị trong các món ăn. Nước hạt mùi thường được dùng khi có biểu hiện đầy hơi, khó tiêu nhẹ.

"Rau mùi chủ yếu được sử dụng như gia vị hỗ trợ tiêu hóa, không có tác dụng thay thế thuốc điều trị các rối loạn tiêu hóa nặng. Người có cơ địa dị ứng với họ Hoa tán cần thận trọng khi sử dụng. Ngoài ra, việc dùng rau mùi nên ở mức vừa phải, tránh lạm dụng", Tiến sĩ Phương nói.

Các chuyên gia khuyến cáo, kết hợp rau mùi với chế độ ăn uống hợp lý, hạn chế ăn quá no, nhiều dầu mỡ và duy trì sinh hoạt khoa học sẽ giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.