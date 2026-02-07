Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam cho biết, củ dền có tên khoa học là Beta vulgaris. Đây là loại củ quen thuộc trong dinh dưỡng hiện đại, đồng thời được nghiên cứu khá sâu về tác động đối với tim mạch, huyết học và chuyển hóa.

Tại Việt Nam, củ dền thường được sử dụng dưới nhiều hình thức như luộc, nấu canh, ép nước hoặc kết hợp trong các món ăn, đồ uống thanh mát. Không chỉ tạo màu sắc hấp dẫn, củ dền còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu dùng đúng cách.

Bổ máu, hỗ trợ tạo máu

Theo TS Ngô Đức Phương, củ dền giàu folate (vitamin B9), sắt cùng các hợp chất chống oxy hóa thuộc nhóm betalain - chính là yếu tố tạo nên màu đỏ tím đặc trưng của loại củ này. Folate đóng vai trò quan trọng trong quá trình tạo hồng cầu, giúp duy trì hoạt động bình thường của hệ tạo máu.

Nhờ đó, củ dền thường được sử dụng để hỗ trợ người thiếu máu mức độ nhẹ, phụ nữ sau sinh hoặc người mới ốm dậy, cơ thể còn suy nhược. Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý, củ dền không thể thay thế thuốc điều trị thiếu máu mà chỉ có giá trị hỗ trợ về mặt dinh dưỡng.

Tốt cho tim mạch và huyết áp

Một điểm nổi bật khác của củ dền là hàm lượng nitrat tự nhiên khá cao. Khi vào cơ thể, nitrat được chuyển hóa thành nitric oxide (NO), chất có tác dụng làm giãn mạch máu, cải thiện lưu thông tuần hoàn và hỗ trợ hạ huyết áp nhẹ.

Củ dền bổ gan nhưng không phải ai cũng nên sử dụng. Ảnh: Quỳnh Trang

Nhiều nghiên cứu lâm sàng cho thấy, việc sử dụng nước ép củ dền có thể giúp giảm huyết áp tâm thu, đặc biệt ở người bị tăng huyết áp mức độ nhẹ. Nhờ đó, củ dền được xem là thực phẩm có lợi cho hệ tim mạch nếu dùng với liều lượng phù hợp.

Hỗ trợ gan, giải độc cơ thể

Theo TS Phương, các hợp chất betalain trong củ dền có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm, giúp bảo vệ tế bào gan trong một số mô hình nghiên cứu. Vì vậy, củ dền thường được xếp vào nhóm thực phẩm hỗ trợ gan, góp phần thanh lọc cơ thể, nhất là với những người có chế độ ăn nhiều đạm, thường xuyên sử dụng rượu bia.

Tuy nhiên, đây chỉ là tác dụng hỗ trợ, không đồng nghĩa với việc củ dền có thể “giải độc gan” hay thay thế các biện pháp điều trị y khoa.

Tăng sức bền, hỗ trợ chức năng não

Nhờ cơ chế làm tăng nitric oxide, củ dền còn giúp cải thiện hiệu quả sử dụng oxy của cơ thể, từ đó hỗ trợ tăng sức bền thể lực. Đồng thời, lưu lượng máu lên não được cải thiện cũng góp phần hỗ trợ chức năng nhận thức, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi, dù mức độ hỗ trợ ở mức vừa phải.

Chuyên gia cho biết, sau khi ăn hoặc uống nước ép củ dền, một số người có thể thấy nước tiểu hoặc phân chuyển sang màu đỏ. Đây là hiện tượng sinh lý bình thường, không nguy hiểm và sẽ tự hết.

2 nhóm người không nên sử dụng nhiều củ dền

TS Ngô Đức Phương lưu ý không phải ai cũng nên dùng củ dền thường xuyên. Thứ nhất, củ dền chứa oxalat, vì vậy người có tiền sử sỏi thận oxalat không nên sử dụng quá nhiều để tránh tăng nguy cơ tái phát sỏi.

Thứ hai, người có huyết áp thấp cần thận trọng khi dùng củ dền hoặc nước ép củ dền, do tác dụng hỗ trợ hạ huyết áp có thể khiến cơ thể mệt mỏi, choáng váng nếu sử dụng với lượng lớn.