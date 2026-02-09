Đầu tháng 9/2025, bác sĩ Sầm Thành Tài, cán bộ y tế từng gắn bó nhiều năm với các trạm y tế vùng cao huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) phải nhập viện trong tình trạng sức khỏe suy kiệt. Trước đó, anh thường xuyên mệt mỏi, chóng mặt, sụt cân nhưng chủ quan cho rằng do làm việc quá sức. Cuối tháng 7/2025, kết quả thăm khám xác định anh mắc suy thận giai đoạn cuối.

Sinh năm 1993, là người dân tộc Thái, quê tại xã Mường Ham, tỉnh Nghệ An, bác sĩ Tài tốt nghiệp Đại học Y khoa Vinh năm 2019. Thay vì ở lại thành phố, anh lựa chọn trở về quê hương công tác, tham gia chương trình thu hút nhân lực y tế cơ sở.

Bác sĩ Sầm Thái Tài trước ngày xuất viện. Ảnh: BVCC

Tại Trung tâm Y tế Quỳ Hợp rồi các trạm y tế xã Châu Lộc, Nghĩa Xuân, bác sĩ Tài được người dân tin yêu nhờ sự tận tụy, gần gũi. Số lượt khám tại nơi anh công tác tăng từ khoảng 90 lên hơn 230 lượt mỗi tháng.

Trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, bác sĩ Tài gần như không có ngày nghỉ, cùng đồng nghiệp bám bản, truy vết, lấy mẫu, điều trị cho người bệnh.

Là bác sĩ, anh hiểu rõ suy thận giai đoạn cuối khắc nghiệt thế nào và ghép thận là con đường duy nhất để trở lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, chi phí lên tới hơn 1 tỷ đồng là gánh nặng lớn với gia đình trẻ, khi vợ anh vừa sinh con thứ hai.

Tháng 1/2026, phép màu đã đến khi bác sĩ Tài được ghép thận thành công từ người hiến chết não tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Sau gần một tháng điều trị, sức khỏe anh ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

Xúc động trong ngày trở về từ cửa tử, bác sĩ Tài bày tỏ mong muốn sớm khỏe lại để tiếp tục khoác áo blouse trắng, chăm sóc sức khỏe cho bà con vùng cao, nơi anh đã gửi trọn tuổi trẻ và tâm huyết.