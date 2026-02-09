Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) vừa tiếp nhận một nam giới đến khám vì tình trạng bao quy đầu ngày càng khó lộn, kèm theo viêm nhiễm tái phát nhiều lần.

Người bệnh 30 tuổi, nặng khoảng 120kg, cho biết thời gian gần đây “cậu nhỏ” thường xuyên viêm, đau rát, tiết dịch bất thường. Tình trạng này kéo dài khiến sinh hoạt cá nhân gặp nhiều khó khăn, buộc anh phải đi khám. Các bác sĩ ghi nhận bao quy đầu của bệnh nhân hẹp, khó tuột, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến viêm nhiễm tái diễn.

Khai thác tiền sử cho thấy bệnh nhân chưa từng được chẩn đoán hay điều trị đái tháo đường. Tuy nhiên, với thể trạng thừa cân, béo phì rõ rệt, các bác sĩ chỉ định thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Kết quả khiến người bệnh sững sờ khi chỉ số đường huyết tăng cao, được chẩn đoán mắc đái tháo đường type 2.

Theo các bác sĩ, đái tháo đường là yếu tố nguy cơ quan trọng gây hẹp và khó lộn bao quy đầu. Khi đường huyết tăng cao kéo dài, lượng glucose trong nước tiểu và dịch tiết sinh dục tăng lên, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn, nấm phát triển, gây viêm nhiễm tái diễn. Tình trạng viêm mạn tính khiến da bao quy đầu phù nề, xơ hóa, giảm độ đàn hồi, từ đó dẫn đến hẹp và khó lộn.

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cắt bao quy đầu, đồng thời chuyển sang chuyên khoa Nội tiết để theo dõi, điều trị kiểm soát đường huyết, tư vấn giảm cân và điều chỉnh lối sống.

Từ trường hợp này, các bác sĩ cảnh báo hẹp bao quy đầu ở người trưởng thành, đặc biệt là người thừa cân - béo phì, có thể là dấu hiệu sớm của các bệnh lý toàn thân như đái tháo đường. Người bệnh không nên chủ quan khi gặp tình trạng viêm nhiễm tái diễn, khó lộn bao quy đầu mà cần đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh biến chứng lâu dài.