Trao đổi với PV VietNamNet, TS Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học Thuốc Nam cho biết, rau mùi (tên khoa học Coriandrum sativum L.) được sử dụng phổ biến trong ẩm thực và y học cổ truyền nhờ mùi thơm đặc trưng và thành phần hoạt chất có lợi cho sức khỏe.

Theo đó, trong quả mùi có hàm lượng tinh dầu khá cao, dao động từ 0,3-0,8%, có trường hợp lên tới 1%. Bên cạnh đó, quả mùi còn chứa khoảng 13-20% chất béo, 16-18% chất protein, 3-8% xenluloza và khoảng 13% các chất không chứa nitơ.

Thành phần chủ yếu của tinh dầu rau mùi là 70-90% coriandrol cùng với một số hoạt chất khác như pinen, limonen, tecpinen, mycxen, phelandren, và một lượng nhỏ geraniol, borneol. Không chỉ quả, lá và thân cây mùi cũng chứa khoảng 1% tinh dầu.

Hỗ trợ tăng cường miễn dịch, giảm cảm cúm

Nhờ chứa nhiều tinh dầu và hoạt chất sinh học, rau mùi được đánh giá có tác dụng hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại vi khuẩn và virus. Với những trường hợp viêm đường hô hấp trên như viêm mũi, viêm xoang, cảm cúm, ho, người bệnh có thể sử dụng rau mùi già đã ra quả để đun sôi lấy nước xông hoặc sắc nước uống.

Hơi nước từ rau mùi khi xông giúp làm ấm cơ thể, thông thoáng đường hô hấp, hỗ trợ giảm nghẹt mũi, sổ mũi và cảm giác khó chịu khi bị cảm lạnh. Đây là phương pháp dân gian đơn giản, dễ thực hiện, thường được áp dụng khi thời tiết thay đổi hoặc vào mùa lạnh.

An thần, thư giãn, giúp dễ ngủ

Không chỉ có lợi cho hệ hô hấp, rau mùi còn được biết đến với tác dụng an thần, thư giãn. Các thành phần trong tinh dầu rau mùi có khả năng tác động tích cực lên hệ thần kinh, giúp giảm căng thẳng, lo âu và tạo cảm giác thư thái.

Tinh dầu rau mùi được cho là có khả năng làm giảm mức độ cortisol - hormone liên quan đến stress - từ đó giúp tinh thần ổn định hơn. Khi sử dụng đúng cách, tinh dầu này có thể hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ, giúp cơ thể dễ đi vào giấc ngủ và ngủ sâu hơn.

Rau mùi già có nhiều công dụng. Ảnh: N. Huyền

"Những người thường xuyên căng thẳng, mất ngủ hoặc ngủ không sâu giấc có thể sử dụng rau mùi để nấu nước gội đầu, xông hơi, hoặc dùng tinh dầu chiết xuất từ mùi già để xông. Mùi hương dịu nhẹ, dễ chịu của rau mùi giúp thư giãn các giác quan, hỗ trợ cân bằng cảm xúc sau một ngày làm việc mệt mỏi", TS Ngô Đức Phương hướng dẫn.

Ngoài ra, tinh dầu rau mùi có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau, tùy vào mục đích:

Xông phòng: Nhỏ vài giọt tinh dầu rau mùi vào máy xông để làm dịu không khí, giúp thư giãn tinh thần và cơ thể.

Massage: Pha loãng tinh dầu với dầu nền như dầu dừa hoặc dầu olive, sau đó massage nhẹ nhàng lên cơ thể, đặc biệt là vùng vai gáy, lưng, nơi thường tích tụ căng thẳng.

Hít trực tiếp: Có thể hít trực tiếp từ chai tinh dầu hoặc nhỏ vài giọt vào khăn tay để hít khi cảm thấy mệt mỏi, lo âu.

Thư giãn khi tắm: Thêm vài giọt tinh dầu rau mùi vào bồn tắm nước ấm để giúp cơ thể thả lỏng, tinh thần dễ chịu hơn trước khi đi ngủ.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý tinh dầu rau mùi cần được sử dụng đúng liều lượng và phải pha loãng trước khi thoa lên da để tránh kích ứng. Phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 2 tuổi và những người có bệnh lý đặc biệt nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.