Theo Bộ GD-ĐT, 2026 là năm có số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT cao nhất từ trước đến nay, đạt mức kỷ lục 1.223.776 em (tăng 61.642 thí sinh so với năm trước). Trong đó, số thí sinh đang học lớp 12 là 1.159.932 (chiếm 94,78%), có 63.844 thí sinh tự do (chiếm 5,22%).

Một số địa phương có số thí sinh tăng cao so với năm ngoái do sáp nhập tỉnh, thành như TPHCM có 142.000 thí sinh, gấp 1,5 lần so với năm 2025. Một số tỉnh khác cũng có lượng thí sinh lớn như Ninh Bình, Lâm Đồng,...

Để hướng tới kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, công bằng, tạo mọi điều kiện hỗ trợ thí sinh tối đa, Bộ GD-ĐT cũng như các địa phương đã có những bước chuẩn bị, rà soát kỹ lưỡng trước ngày diễn ra kỳ thi.

Các sĩ tử chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Tại Hà Nội, Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Hiền cho hay, năm nay, Hà Nội có 129.173 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, tăng hơn 5.000 thí sinh so với năm ngoái. Với quy mô đó, Hà Nội bố trí 222 điểm thi với 5.899 phòng thi, 276 phòng chờ và 222 phòng dự phòng. TP cũng đã điều động hơn 18.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên coi thi; hơn 800 cán bộ, giáo viên hỗ trợ công tác chấm thi. Công an TP Hà Nội điều động gần 900 cán bộ tham gia đảm bảo an ninh tại các điểm coi thi.

Điểm đặc biệt tại các điểm thi năm nay, ngoài việc niêm yết sơ đồ phòng thi và lịch thi, Hà Nội tăng cường tuyên truyền về công tác bảo mật đề thi. Cụ thể, tại khuôn viên các điểm thi sẽ có thông báo nêu rõ đề thi thuộc danh mục bí mật Nhà nước mức độ “tối mật”, đồng thời cảnh báo mọi hành vi cố ý làm lộ đề thi đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo ông Hiền, năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong bối cảnh có nhiều điểm mới, cả về góc độ quản lý hành chính của địa phương cũng như những điều chỉnh về mặt kỹ thuật. Vì vậy, Sở GD-ĐT đề nghị lãnh đạo các phường, xã, nhà trường đảm bảo công tác triển khai, giúp thí sinh dự thi đúng quy chế, với tâm lý thoải mái, đồng thời hạn chế tối đa các trường hợp vi phạm quy chế. Đặc biệt, ông Hiền cũng lưu ý việc thí sinh mang vào phòng thi và sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận, do đó cần nâng cao công tác tổ chức của điểm thi, nghiệp vụ của cán bộ coi thi là hết sức quan trọng.

Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cũng khuyến cáo thí sinh khi đến điểm thi không mang theo những vật dụng, đồ vật cồng kềnh, trang sức đắt tiền... ngoài những vật dụng bị cấm mang vào phòng thi. Năm nay, Hà Nội cũng bố trí những khu vực, phòng chờ để phụ huynh có thể nghỉ ngơi, đợi con tại các điểm thi, điểm làm phách, điểm chấm thi.

Tại Thanh Hóa, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Bùi Thị Thanh cho hay, Thanh Hóa là một trong những địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với địa bàn rộng, địa hình phân hóa phức tạp. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tỉnh có tổng số 42.867 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 1.290 thí sinh so với năm 2025.

Đại diện Sở GD-ĐT cho biết tỉnh huy động 6.999 cán bộ, nhân viên và các lực lượng tham gia phối hợp tổ chức kỳ thi. Sở GD-ĐT Thanh Hóa cũng đã phối hợp với công an tỉnh triển khai phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho đề thi, bài thi, phòng cháy chữa cháy tại khu vực in sao đề, làm phách, chấm thi,...

“Các khu vực thực hiện in sao đề thi, làm phách cũng đã được lực lượng công an tham gia rà soát, chuẩn bị kỹ càng các điều kiện. Toàn bộ các phòng chứa đề thi, bài thi ở các điểm thi đều được trang bị camera an ninh giám sát 24/24. Cùng đó, chúng tôi cũng bố trí các nguồn điện dự phòng ở các điểm tổ chức kỳ thi”, bà Thanh nói.

Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn chia sẻ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Bà Trần Thị Huyền, Quyền Giám đốc Sở GD- ĐT TP Cần Thơ cho hay, TP có gần 35.000 thí sinh với 80 điểm thi tốt nghiệp THPT. Tất cả các điểm thi đã được cơ quan an ninh, thanh tra và các đoàn kiểm tra của Sở GD-ĐT phối hợp kiểm tra mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Ngành GD-ĐT TP Cần Thơ cũng tổ chức các buổi tập huấn về công tác tổ chức thi cho các điểm thi.

Theo bà Huyền, tới thời điểm này, TP Cần Thơ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi nguồn lực, điều kiện cũng như thực hiện đúng quy định đảm bảo kỳ thi diễn ra tốt đẹp, đúng quy chế và đạt chất lượng cao.

Tại An Giang, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho hay, địa phương có tổng 39.983 thí sinh đăng ký dự thi với 78 điểm thi chính thức (710 phòng thi), 3 điểm thi dự phòng. Tỉnh cũng đã kiểm tra cơ sở vật chất, bổ sung các thiết bị như camera để giám sát,...

Tỉnh cũng huy động 5.400 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia thực hiện tổ chức thi. Địa phương đã phổ biến rộng rãi các giải pháp phòng chống gian lận thi bằng thiết bị công nghệ cao.

Theo bà Thúy, An Giang có đặc thù là các xã đảo, đặc khu, vì vậy tỉnh cũng đã xây dựng các phương án riêng trong vận chuyển đề thi cũng như bài thi.

“Chúng tôi đã xây dựng các phương án hết sức cụ thể. Đến thời điểm này, chúng tôi đã hoàn thành công tác chuẩn bị ở tất cả mọi điều kiện để đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, đúng quy định, quy chế”, bà Thúy nói.

Tại TPHCM, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho hay, năm nay quy mô và số lượng thí sinh của TP rất lớn, gần 143.000 thí sinh (trong đó hơn 8.000 thí sinh tự do) với 246 điểm thi, hơn 6.000 phòng thi. TPHCM cũng đã tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho các cán bộ coi thi với hơn 25.000 người.

“Tinh thần là tập trung cao độ. Mỗi một cán bộ, nhân viên tham gia làm thi đều phải được hiểu, được tập huấn và nắm chắc vị trí làm việc của mình trong kỳ thi”, ông Hiếu nói.