Cơ hội "xê dịch" không chỉ giới hạn trong ngành du lịch

Trao đổi với VietNamNet, TS Nguyễn Ngọc Dung, Trưởng khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, lâu nay nhiều người luôn mặc định chỉ những ngành như du lịch, hàng không mới phù hợp với người thích di chuyển, bởi tính chất công việc gắn liền với trải nghiệm và thay đổi không gian.

Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế trải nghiệm, cơ hội “xê dịch” đã mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác với mức độ đa dạng và tiềm năng không kém.

Cụ thể, ngoài các vị trí quen thuộc trong ngành du lịch như hướng dẫn viên, điều hành tour hay tổ chức sự kiện - vốn có tính di động cao, gắn liền với trải nghiệm thực tế tại các điểm đến, một số lĩnh vực khác cũng mang lại cơ hội làm việc ở nhiều nơi như truyền thông, báo chí, ngoại giao, hàng không, thương mại quốc tế hay logistics…

Bên cạnh đó, các lĩnh vực như giáo dục, nghiên cứu khoa học, đặc biệt là những hướng nghiên cứu gắn với du lịch, văn hóa, phát triển bền vững hay các tổ chức phi chính phủ cũng mở ra cơ hội làm việc, khảo sát và hợp tác tại nhiều khu vực trong và ngoài nước.

Đáng chú ý, trong kỷ nguyên số, khái niệm “xê dịch” không còn bó hẹp trong không gian địa lý. Những công việc như sáng tạo nội dung số, thiết kế trải nghiệm du lịch thông minh hay quản trị nền tảng số cũng cho phép mọi người làm việc linh hoạt ở nhiều nơi, thậm chí vừa làm vừa di chuyển.

Tuy nhiên, theo TS Dung, sự “xê dịch” trong lĩnh vực này không chỉ là thay đổi vị trí địa lý mà còn đòi hỏi sự dịch chuyển trong tư duy, khả năng thích ứng với công nghệ và môi trường toàn cầu.

Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đi thực tế học phần Tài nguyên du lịch - Kinh doanh du lịch. Ảnh: NVCC

Người học cần chuẩn bị gì để theo đuổi công việc di chuyển nhiều?

Để theo đuổi những nghề nghiệp này một cách bền vững, TS Nguyễn Ngọc Dung cho rằng người học cần chuẩn bị kỹ lưỡng cả về kiến thức, năng lực chuyên môn và các kỹ năng bổ trợ. Trong đó, nền tảng kiến thức chuyên ngành vững chắc là điều kiện tiên quyết, giúp cá nhân thích nghi được với nhiều môi trường làm việc khác nhau.

Bên cạnh đó, năng lực ngoại ngữ đóng vai trò quan trọng khi làm việc trong bối cảnh đa văn hóa. Các kỹ năng như giao tiếp, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, làm việc nhóm và khả năng thích nghi cũng cần phải được chú trọng và rèn luyện thường xuyên.

Ngoài ra, TS Dung cho rằng trong bối cảnh chuyển đổi số, người trẻ cũng cần trang bị tư duy phân tích dữ liệu, hiểu hành vi khách hàng và biết cách ứng dụng công nghệ vào công việc để nâng cao năng lực cạnh tranh, tránh nguy cơ bị thay thế bởi AI.

Nhưng điều quan trọng nhất, TS Dung nhấn mạnh, học sinh không nên chọn nghề chỉ vì mong muốn được đi nhiều nơi. Quan trọng hơn cả vẫn là phải lựa chọn được lĩnh vực phù hợp với đam mê và năng lực, để mỗi sự dịch chuyển đều mang lại giá trị cho bản thân và cộng đồng.

“Sự xê dịch chỉ bền vững khi gắn với sự trưởng thành về chuyên môn. Những trải nghiệm nên trở thành chất liệu để xây dựng lộ trình nghề nghiệp dài hạn thay vì chỉ là những chuyến đi ngẫu hứng”, TS Dung nói.