Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố lịch nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2026.

Theo đó, dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, cán bộ, công chức, người lao động và học sinh toàn ngành giáo dục Hà Nội nghỉ ngày 26/4 (Chủ nhật). Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai, ngày 27/4.

Đối với dịp lễ 30/4 và 1/5, các đơn vị, trường học nghỉ 2 ngày, gồm 30/4 và 1/5/2026.

Sở GD-ĐT đề nghị các nhà trường tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông; không tham gia, cổ vũ đua xe trái phép; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử nơi công cộng trong dịp nghỉ lễ.

Trong khi đó, tại Hải Phòng, lịch nghỉ được thực hiện theo Bộ luật Lao động 2019, không có điều chỉnh hay hoán đổi để kéo dài kỳ nghỉ. Học sinh được nghỉ bù ngày 27/4 cho dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ 2 ngày 30/4, 1/5. Ngành giáo dục địa phương cũng khẳng định không có phương án nghỉ liền 9 ngày.

Học sinh TPHCM. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Ở Hưng Yên, học sinh được nghỉ 3 ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, từ thứ Bảy ngày 25/4 đến hết thứ Hai ngày 27/4. Kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày, từ thứ Năm ngày 30/4 đến hết Chủ nhật ngày 3/5. Sở GD-ĐT địa phương yêu cầu các nhà trường đảm bảo kế hoạch dạy học, không dạy bù hay dồn tiết để kéo dài thời gian nghỉ.

Tương tự, Phú Thọ cũng áp dụng lịch nghỉ đúng quy định, không hoán đổi ngày làm việc để tạo kỳ nghỉ dài. Các cơ sở giáo dục được yêu cầu chủ động bố trí trực và đảm bảo an ninh, an toàn trong thời gian nghỉ lễ.

Tại Sơn La, Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Chiến cho hay địa phương cũng yêu cầu các nhà trường, học sinh nghỉ tương tự các địa phương trên.

Ngoài ra, nhiều tỉnh, thành khác như Bắc Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị… cũng triển khai lịch nghỉ lễ theo quy định chung, không có sự điều chỉnh lớn.

Bên cạnh việc công bố lịch nghỉ, các địa phương đều lưu ý nhà trường tăng cường nhắc nhở học sinh chấp hành quy định về an toàn giao thông, giữ gìn trật tự nơi công cộng, đồng thời nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn, đặc biệt là đuối nước trong dịp nghỉ lễ.