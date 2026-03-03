Thay thế toàn bộ quy định về văn bằng, chứng chỉ trước đây

Quy chế quy định chi tiết việc quản lý văn bằng, chứng chỉ (VBCC) theo các luật đã được sửa đổi, gồm Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Những điểm mới gồm: Thay việc cấp bằng tốt nghiệp THCS bằng xác nhận hoàn thành chương trình THCS trong học bạ; giao hiệu trưởng cấp bằng tốt nghiệp THPT; bổ sung bằng trung học nghề; bổ sung văn bằng số, chứng chỉ số…

Thông tư cũng thay thế toàn bộ các quy định về VBCC được ban hành rải rác ở nhiều văn bản của Bộ GD-ĐT và Bộ LĐ-TB&XH trước đây.

Bổ sung quy định về văn bằng, chứng chỉ số; rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp THPT

Quy chế bổ sung khái niệm văn bằng, chứng chỉ số; quy định việc cấp, lưu trữ, xử lý; cấp bản sao, chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ VBCC số; quy định xây dựng, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu VBCC và danh mục các trường thông tin bắt buộc cập nhật.

Bộ GD-ĐT xây dựng cơ sở dữ liệu VBCC dùng chung toàn quốc để phục vụ cấp VBCC số, lưu trữ dữ liệu đã cấp và công khai thông tin về việc cấp.

Việc cập nhật, công khai thông tin được áp dụng cả với VBCC đã cấp trước khi Thông tư này có hiệu lực. Thông tin trích xuất từ cơ sở dữ liệu có giá trị pháp lý như thông tin trong sổ gốc; thông tin tra cứu từ cơ sở dữ liệu hoặc trên ứng dụng VNeID được sử dụng thay cho bản sao từ sổ gốc và có giá trị xác minh VBCC.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Nguyễn Huế

Nhìn chung, toàn bộ quy chế được xây dựng theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, triển khai VBCC số đồng bộ với VBCC giấy.

Thời hạn cấp bằng tốt nghiệp THPT (giấy) được rút ngắn từ 75 ngày xuống còn 30 ngày; thời hạn cấp VBCC số là 5 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp.

Quy chế cũng bỏ quy định Bộ GD-ĐT in phôi VBCC, phân cấp cho Sở GD-ĐT hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp VBCC (đối với VBCC giấy). Không quy định mẫu văn bằng đại học, giáo dục nghề nghiệp và mẫu chứng chỉ (chỉ quy định nội dung chính ghi trên văn bằng, chứng chỉ), trừ mẫu bằng tốt nghiệp THPT để bảo đảm thống nhất toàn quốc.

Bổ sung quy định giao cấp phó ký văn bằng, chứng chỉ

Quy chế cũng bổ sung, điều chỉnh các quy định trên cơ sở tổng hợp những khó khăn, bất cập trong thực tiễn, bảo đảm tính hợp lý, khả thi và ưu tiên bảo đảm quyền lợi của người học. Theo đó, bổ sung quy định giao cấp phó ký VBCC; giao quyền ký bản sao VBCC để giảm tải cho người đứng đầu; quy định các trường hợp đặc biệt khi cấp bản sao, cấp lại, chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ VBCC trong trường hợp không còn sổ gốc, không còn người có thẩm quyền hoặc khi cơ quan có thẩm quyền sáp nhập, chia tách, giải thể.

Đối với các vấn đề tồn đọng liên quan đến bằng tốt nghiệp THCS, Bộ giao Sở GD-ĐT xử lý. UBND cấp xã có trách nhiệm bàn giao sổ gốc cấp bằng và tài liệu liên quan về Sở GD-ĐT trước ngày 31/5/2026.