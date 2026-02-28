Chia sẻ với VietNamNet, lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 giữ ổn định về phương thức thi, định hướng ra đề, chỉ điều chỉnh một số nội dung để phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến tổ chức sớm hơn các năm trước, vì vậy thí sinh cần chủ động điều chỉnh kế hoạch ôn tập, chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho kỳ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra trong 3 buổi (1 buổi thi Toán, 1 buổi thi Ngữ văn và 1 buổi thi bài tự chọn).

Thí sinh là học sinh lớp 12 dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ phải thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn cùng 1 bài thi gồm 2 môn được lựa chọn trong số các môn còn lại là Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Thí sinh được chọn thi môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ được học tại trường phổ thông.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm trước. Ảnh: Phạm Hải

Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu ở lớp 12 và có một số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10, 11. Đề thi được xây dựng theo ma trận của Bộ GD-ĐT gồm có các cấp độ tư duy: biết, hiểu, vận dụng.

Theo vị này, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục được xây dựng theo định hướng nhằm đạt yêu cầu kiểm tra năng lực, phẩm chất người học, tỷ lệ câu hỏi mang tính phân hóa như năm 2025, trong đó có các câu vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế cuộc sống.

Các môn thi trắc nghiệm sẽ được ra theo các dạng như cấu trúc đề thi tham khảo đã được Bộ GD-ĐT công bố năm trước, gồm dạng nhiều phương án lựa chọn, dạng câu đúng/sai, dạng trả lời ngắn. Điểm trong bài thi trắc nghiệm không chia đều số câu hỏi trong đề thi mà có mức điểm khác nhau.

Ngữ văn là môn duy nhất hiện thi theo hình thức tự luận và đề sẽ tiếp tục sử dụng ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa. Theo lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), từ kỳ thi năm 2025, điều chỉnh này đã tác động tích cực, thúc đẩy giáo viên và học sinh đổi mới phương pháp dạy học, hướng tới phát triển năng lực, kỹ năng và giảm tình trạng “chép văn mẫu”.