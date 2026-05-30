Em Lê Linh Đan, học sinh lớp 9A9 Trường THCS Phan Đình Giót, cho biết đề thi năm nay có độ khó tương đương năm trước. Nữ sinh làm hết các câu hỏi và dự đoán đạt ít nhất 8,5 điểm.

Theo Linh Đan, phần khó nhất nằm ở câu đọc hiểu yêu cầu trình bày trong khoảng 5-7 dòng. “Em muốn và có thể nêu quan điểm nhiều hơn, nhưng phải điều chỉnh nội dung để đáp ứng đúng yêu cầu của đề”, Linh Đan chia sẻ.

Các thí sinh đầu tiên hoàn thành môn Văn thi vào lớp 10 Hà Nội và ra khỏi điểm thi tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên. Ảnh: Nguyễn Huy

Trong khi đó, em Vũ Gia Bình, học sinh lớp 9A6 Trường THCS Đại Kim, đánh giá đề thi khá vừa sức. Tuy nhiên, chủ đề của phần đọc hiểu khiến em bất ngờ.

Theo Bình, những năm trước, ngữ liệu đọc hiểu thường xoay quanh các chủ đề quen thuộc như tình yêu quê hương, đất nước, tình cảm gia đình hoặc bạn bè. Năm nay, nội dung đề cập đến các bạn trẻ ở vùng sâu, vùng xa và miền núi nên có phần khác với dự đoán của nhiều học sinh.

Vũ Gia Bình (bên phải) chia sẻ về làm bài thi môn Văn. Ảnh: Thanh Hùng

“Trong quá trình ôn tập, thầy cô không tập trung nhiều vào dạng chủ đề này nên có thể sẽ khiến một số bạn bất ngờ”, Bình nói. Nam sinh dự đoán đạt trên 8 điểm và khá tự tin với cơ hội trúng tuyển vào Trường THPT Nhân Chính.

Hoàng Thanh Mai, học sinh Trường THCS Tân Triều, cũng nhận xét đề thi vừa sức, thuộc dạng quen thuộc mà em đã luyện tập nhiều lần. Nữ sinh đánh giá cao phần nghị luận xã hội với nội dung bàn về sự gắn kết của người trẻ trong cuộc sống hiện đại.

Khi làm bài, Mai đưa dẫn chứng về việc giới trẻ tích cực cổ vũ Hoa hậu Hương Giang tại cuộc thi Miss Grand International All Stars.

Ở phần đọc hiểu, Mai cho rằng câu hỏi yêu cầu ghi lại hai từ ngữ chỉ thiên nhiên là chi tiết dễ khiến thí sinh mất điểm nếu đọc không kỹ đề bài. “Nếu nêu cả hình ảnh thay vì từ ngữ theo yêu cầu, thí sinh có thể bị trừ điểm”, Mai nhận định.

Với bài làm của mình, nữ sinh dự đoán đạt khoảng 7-8 điểm.

Thí sinh hoàn thành bài thi Ngữ văn tại điểm thi Trường THCS Giảng Võ. Ảnh: Thạch Thảo

Tại điểm thi Trường THCS Giảng Võ (phường Giảng Võ, Hà Nội), thí sinh Nguyễn Hương Giang cho biết câu nghị luận xã hội 4 điểm cuối bài khiến em tốn thời gian nhất.

“Dù đề bài không quá khó nhưng vấn đề rộng khiến em mất nhiều thời gian chắt lọc để đưa thông tin vào bài. Đây cũng là câu hỏi yêu cầu cao trong việc liên hệ cá nhân, tính trải nghiệm thực tế nên em nghĩ sẽ giúp phân hoá đề thi”, Giang chia sẻ.