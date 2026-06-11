Em Lê Công Sơn (18 tuổi, Phú Thọ) gặp tai nạn giao thông, bị gãy xương mác chân trái trong ngày đi đăng ký kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Sơn được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) cấp cứu và các bác sĩ đã nhanh chóng thực hiện phẫu thuật kết hợp xương cho em.

Sáng 11/6, bệnh viện đã phối hợp với lực lượng công an trực tiếp đưa Sơn đến điểm thi. Hình ảnh nam sinh ngồi xe lăn hướng về điểm thi khiến nhiều người xúc động.

Sơn được đưa đến điểm thi. Ảnh: BVCC.

Tương tự, ngày 9/6, em Trần Đình Khiêm (18 tuổi, Ninh Bình) gặp tai nạn giao thông trên đường đi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT. Nam sinh được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đau dữ dội, biến dạng đùi trái. Khiêm được đưa tới một bệnh viện ở Hà Nội cấp cứu.

Kết quả thăm khám và chụp X-quang cho thấy bệnh nhân bị gãy di lệch 1/3 giữa xương đùi trái - một chấn thương nặng có nguy cơ mất máu kín, gây đau đớn và tiềm ẩn nhiều biến chứng nếu không được xử trí kịp thời.

Để giúp nam sinh có cơ hội tham gia kỳ thi sắp tới, các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn liên chuyên khoa và quyết định phẫu thuật cấp cứu bằng phương pháp đóng đinh nội tủy kín, không mở ổ gãy.

Khiêm được bác sĩ ký tên kèm lời chúc thi tốt. Ảnh: BSCC.

Theo Thạc sĩ, bá sĩ Trương Xuân Quang (người phẫu thuật cho Khiêm), thay vì thực hiện đường mổ dài thông thường, ê-kíp lựa chọn kỹ thuật đóng đinh nội tủy qua một đường vào nhỏ ở vùng hông. Phương pháp này cố định xương từ bên trong, đưa các đầu xương gãy về đúng vị trí giải phẫu, đồng thời bảo tồn tối đa gân cơ, màng xương và mô mềm xung quanh.

Sau hơn một giờ phẫu thuật với sự hỗ trợ của hệ thống C-arm, ổ gãy được nắn chỉnh và cố định vững chắc. Nhờ kỹ thuật ít xâm lấn cùng phác đồ giảm đau phù hợp, bệnh nhân phục hồi nhanh, có thể ngồi dậy sinh hoạt nhẹ nhàng và xuất viện chỉ sau một ngày để kịp tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trước khi xuất viện, bác sĩ Quang còn ký tên lên lớp băng cố định chân như một lời động viên, gửi gắm hy vọng nam sinh sẽ bình tĩnh, tự tin và đạt kết quả tốt trong kỳ thi.

Lời chúc ngọt ngào của phụ huynh dành cho sĩ tử trước giờ thi Ngữ văn Sáng 11/6, hơn 1,22 triệu thí sinh trên cả nước dự thi môn Ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Nhiều phụ huynh hồi bồi đưa con tới điểm thi, nhắn gửi con em những lời chúc và động viên ngọt ngào trước môn thi đầu tiên.

Hiệu trưởng vùng cao Thanh Hóa vận động 1.000 suất ăn tiếp sức sĩ tử Trước kỳ thi tốt nghiệp, hàng trăm thí sinh vùng cao Thanh Hóa được bố trí ăn, nghỉ miễn phí gần điểm thi. Cùng với đó, gần 1.000 suất ăn và hàng nghìn chai nước uống được một hiệu trưởng vận động hỗ trợ, tiếp sức các em yên tâm dự thi.