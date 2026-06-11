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Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước chính thức bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Tại điểm thi Trường THPT Buôn Đôn (xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk), nhiều người xúc động trước hình ảnh thí sinh Hữu Tuấn Anh bị gãy chân, được các bạn trong lớp cõng và dìu từng bước vào phòng thi.

Tuấn Anh được Hoàng Anh cõng vào phòng thi. Ảnh: TH

Trước đó, vào ngày 3/6, Tuấn Anh (học sinh lớp 12A, Trường THPT Buôn Đôn) không may gặp tai nạn dẫn đến gãy xương bàn chân và phải bó bột, việc đi lại hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. Tuy vậy, nam sinh vẫn quyết tâm ôn luyện và tham gia kỳ thi tốt nghiệp.

Để hỗ trợ Tuấn Anh, hai người bạn cùng lớp là Lương Hoàng Anh và Trần Thu Hà đã tình nguyện đồng hành cùng em trong những ngày thi.

Trong buổi thi sáng 11/6, Hoàng Anh nhận nhiệm vụ cõng Tuấn Anh khi bạn đau nhức không thể bước đi, còn Thu Hà luôn túc trực bên cạnh để hỗ trợ và mang giúp đồ dùng cá nhân.

Hai bạn Hoàng Anh và Thu Hà luôn đồng hành với Tuấn Anh. Ảnh: TH

Chứng kiến câu chuyện xúc động này, thầy Phạm Long Hổ, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hữu Trác (Trưởng điểm thi Trường THPT Buôn Đôn) cho biết, đây không chỉ là một hình ảnh đẹp trong mùa thi năm nay, mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, tiếp thêm nghị lực cho các thí sinh khác vượt qua thử thách.

"Hành động của các em là minh chứng sống động cho thấy trường học không chỉ là nơi truyền thụ kiến thức, mà còn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, rèn luyện kỹ năng sống và hình thành nên những phẩm chất cao đẹp. Đó là lòng nhân ái, sự thấu hiểu, sẻ chia và yêu thương đối với bạn bè khi gặp hoạn nạn", thầy Phạm Long Hổ chia sẻ.

Khi được hỏi về hành động của mình, cả Hoàng Anh và Thu Hà đều khiêm tốn cho biết đây là việc làm bình thường. Các em chỉ mong muốn tất cả bạn bè trong lớp đều được dự thi, không ai bị bỏ lại phía sau trên chặng đường dài gắn bó cùng nhau.

Tại điểm thi Trường THPT Buôn Đôn năm nay có tổng cộng 688 thí sinh (trong đó có 22 thí sinh tự do) phân bổ tại 30 phòng thi.