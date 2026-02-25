Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 06 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo dõi sát biến động giá cả, thị trường sau Tết, nhất là hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu và các nguyên liệu đầu vào quan trọng phục vụ sản xuất; chủ động, kịp thời có các giải pháp điều tiết cung cầu, bình ổn thị trường, điều tiết sản xuất, không để thiếu hàng, sốt giá.

Thủ tướng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước không tổ chức du xuân, không đi lễ hội trong giờ hành chính. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Các đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách nhà nước, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, tiết kiệm, hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Thủ tướng yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, chất lượng xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới và chuẩn bị khởi công 148 trường còn lại trong tháng 2/2026.

Về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm đầy đủ điều kiện vật chất, kỹ thuật, an ninh, an toàn phục vụ bầu cử, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Các đơn vị, địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền để cử tri hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, thời gian, địa điểm, cách thức bỏ phiếu; đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, xuyên tạc về bầu cử.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác, kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026 bình quân khoảng 4,5%.

Các cơ quan, địa phương theo dõi sát thị trường vàng, triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý hoạt động kinh doanh vàng phù hợp với chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền; khẩn trương báo cáo Thường trực Chính phủ về việc nghiên cứu, đánh giá, xem xét đề xuất thành lập sàn/sở giao dịch vàng quốc gia, không để chậm trễ hơn nữa.

Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, tổ chức thi công các dự án bảo đảm khởi công, hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ theo kế hoạch, nhất là các dự án, công trình trọng điểm như: Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (dự án thành phần 2 - hoàn thành lập báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 3/2026); dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, các Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Gia Bình…

Khẩn trương xử lý công việc chưa hoàn thành, còn dở dang do nghỉ Tết

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chủ trì đánh giá tình hình kỷ cương, kỷ luật công vụ; kiên quyết không để cán bộ, công chức, viên chức du xuân trong giờ hành chính; khẩn trương triển khai nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị; đồng thời phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chấp hành văn hóa công vụ.

Các cơ quan, địa phương theo dõi chặt chẽ, kịp thời nắm bắt tình hình thị trường lao động, việc làm sau kỳ nghỉ Tết, có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu lao động, hỗ trợ công nhân quay lại sản xuất, không để đứt gãy nguồn cung lao động.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước; hoạt động của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam. Tăng cường các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hiệu quả thông tin xấu, độc trên mạng...

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc tình hình trên không, trên biển, biên giới, nội địa, ngoại biên, không gian mạng, kịp thời phát hiện ngăn chặn, đấu tranh, xử lý các tình huống, không để bị động bất ngờ, giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tích cực nắm tình hình, theo dõi sát diễn biến đời sống, sản xuất, việc làm, thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo sau Tết Nguyên đán, kịp thời đề xuất giải pháp hỗ trợ phù hợp, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng thiếu đói, đứt gãy sinh kế hoặc phát sinh điểm nóng về trật tự xã hội.

Đồng thời, các cơ quan hướng dẫn hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là tại các địa bàn có nhiều lễ hội, cơ sở tôn giáo tập trung đông người, bảo đảm đúng quy định pháp luật, phù hợp thuần phong mỹ tục, an toàn, tiết kiệm, văn minh...

Thủ tướng cũng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan, tổ chức liên quan khẩn trương giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, nhất là những công việc chưa hoàn thành, còn dở dang do nghỉ Tết; thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, không tổ chức du xuân, không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi...