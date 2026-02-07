Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, tại văn kiện Đại hội 14, Đảng đã khẳng định “thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại".

Bên cạnh các nội hàm cốt lõi, có tính xuyên suốt, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chỉ ra Đại hội đã bổ sung những nội dung mới.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trình bày chuyên đề

Về mục tiêu, Bộ trưởng chia sẻ, đất nước đứng trước những yêu cầu cấp bách trong kỷ nguyên mới và những thay đổi mang tính thời đại đòi hỏi đối ngoại Việt Nam phải vươn lên những tầm cao mới.

Văn kiện đã bổ sung quan điểm “tự chủ chiến lược”, “tự cường”. Theo Bộ trưởng, đây là quan điểm chỉ đạo chung, rất quan trọng với đối ngoại.

"Chúng tôi quan niệm rằng đây vừa là sự thích ứng chủ động của ta trước bối cảnh quốc tế phức tạp hiện nay, cũng là sự đúc kết từ bài học kinh nghiệm trong thời gian qua", Bộ trưởng nêu rõ.

Văn kiện Đại hội đã khẳng định vai trò, sứ mệnh của đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên. Bộ trưởng phân tích, trọng yếu, thường xuyên thể hiện trước hết là công việc có tầm quan trọng hàng đầu, liên quan đến sự sống còn, an nguy, thịnh suy của đất nước, gắn với lịch sử dựng nước và giữ nước.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho rằng, trong kỷ nguyên mới, đối ngoại phải thể hiện rõ tâm thế mới, khát vọng mới của dân tộc Việt Nam.

Vì vậy, đối ngoại cần góp phần giữ vững môi trường hòa bình, nhận diện và hóa giải các nguy cơ xung đột, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, tranh thủ thời cơ, củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi cho đất nước, tạo dựng các khuôn khổ quan hệ bền vững, có chiều sâu, ổn định, thực chất với các đối tác; định vị đất nước một cách có lợi nhất trong trật tự thế giới mới.

Đối ngoại cần chủ động phát huy vai trò tiên phong, đi trước, mở đường trong việc tranh thủ tối đa các nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài để phục vụ các lợi ích an ninh, phát triển của đất nước.

Vị thế, uy tín, hình ảnh đất nước trên trường quốc tế cần được nâng cao; huy động được sự ủng hộ, tin tưởng, giúp đỡ và đồng hành của bạn bè, đối tác quốc tế đối với vai trò, vị thế lớn hơn của ta trên trường quốc tế trong kỷ nguyên mới.

Bộ trưởng cho biết, đây vừa là trách nhiệm quốc tế, vừa là lợi ích quốc gia - dân tộc của ta, sẽ góp phần “nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong nền chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu và văn minh nhân loại”, đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Để triển khai tốt các định hướng trên, Bộ trưởng Lê Hoài Trung kiến nghị cần phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đường lối đối ngoại đến các cấp ủy.

Ngoài ra, ông kiến nghị hoàn thiện các quy định của Đảng về triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế; hoàn thiện hệ thống pháp luật và văn bản pháp lý của Nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Theo Bộ trưởng, cần đẩy mạnh xây dựng và triển khai chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới trên 3 trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân và tất cả lĩnh vực.

Cụ thể, Bộ trưởng định hướng việc cần mở rộng hơn nữa mạng lưới quan hệ hợp tác không chỉ với các đối tác truyền thống là các quốc gia, tổ chức mà với cả các đối tác mà đất nước đang có nhu cầu (như các tập đoàn công nghệ lớn, đặc biệt về các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo, lượng tử, bán dẫn…).

Ông cũng lưu ý việc khai thác tối đa nội hàm khuôn khổ các quan hệ đã được xác lập, đặc biệt về huy động nguồn lực cho phát triển; phát huy tối đa hiệu quả của ngoại giao nguyên thủ, ngoại giao cấp cao.

Thông tin tuyên truyền đối ngoại cần được nâng tầm, “kể câu chuyện” Việt Nam đổi mới, phát triển, đang nỗ lực đóng góp cho tiến bộ chung của nhân loại.

Bộ trưởng cũng kiến nghị bố trí nguồn lực phù hợp cho đối ngoại tương xứng với thế và lực mới của đất nước.

Cùng với đó, Bộ trưởng cho rằng cần tăng cường đào tạo đội ngũ chuyên gia; đưa người vào tổ chức quốc tế, khu vực; trang bị, tái trang bị kỹ năng chuyên môn, ngoại ngữ; đổi mới công tác đánh giá cán bộ; có cơ chế, chính sách thu hút người tài, sàng lọc cán bộ; có cơ chế khuyến khích, đãi ngộ, sử dụng và trọng dụng nhân tài.