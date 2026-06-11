Sáng 11/6, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã A Lưới 2 (TP Huế) phối hợp cùng Trường THPT A Lưới đã hỗ trợ buổi ăn sáng miễn phí cho các em học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Hàng trăm ổ bánh mỳ, hộp sữa, chai nước lọc được đưa tới tận tay thí sinh vùng cao TP Huế. Ảnh: Ngọc Toàn

Chị Lê Thị Lệ Thủy, Bí thư Xã đoàn A Lưới 2, cho biết nhằm tiếp sức cho thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Xã đoàn đã phối hợp với Trường THPT A Lưới và các mạnh thường quân chuẩn bị bữa sáng gồm bánh mì và sữa cho các em.

Đối với những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc ở xa điểm thi, đội tình nguyện bố trí phương tiện hỗ trợ đưa đón để các em yên tâm dự thi.

Các em học sinh vùng cao được hỗ trợ sữa, bánh mỳ. Ảnh: Ngọc Toàn

Theo chị Thủy, trong 2 ngày diễn ra kỳ thi, đội tiếp sức mùa thi sẽ hỗ trợ thí sinh 710 ổ bánh mì, 710 hộp sữa và 1.100 chai nước uống. Nguồn kinh phí được Xã đoàn vận động từ các nguồn xã hội hóa, với sự đóng góp của các tập thể, cá nhân trong và ngoài địa phương.

Hơn 700 hộp sữa, 700 ổ bánh mì và 1.100 chai nước uống được đội tình nguyện trao tận tay các thí sinh. Ảnh: Ngọc Toàn

Cô Nguyễn Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT A Lưới, cho biết điểm thi Trường THPT A Lưới có 355 thí sinh dự thi, được bố trí tại 15 phòng thi. Trong đó, hơn 70% thí sinh là người dân tộc thiểu số.

“Đến thời điểm này, công tác tổ chức kỳ thi vẫn được bảo đảm tốt. Nhà trường phối hợp với Xã đoàn A Lưới 2 hỗ trợ bánh mì, sữa cho thí sinh vào buổi sáng, đồng thời bố trí cơm trưa và chỗ nghỉ cho những em ở xa hoặc có hoàn cảnh khó khăn”, cô Hằng nói.