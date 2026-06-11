Đáp án môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Đáp án môn Ngữ Văn thi tốt nghiệp THPT 2026 được VietNamNet cập nhật nhanh để thí sinh và phụ huynh tham khảo.

Video: Thí sinh TPHCM nhận xét về đề thi Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Phần lớn thí sinh nhận xét đề thi vừa sức, có tính mở và tạo điều kiện để học sinh bày tỏ quan điểm về những vấn đề gắn với thực tiễn.

Đề Ngữ văn gắn với AI, đổi mới sáng tạo khiến thí sinh hứng thú

Minh Phúc, học sinh lớp chuyên Tin, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, cho rằng đề Ngữ văn năm nay rất hay, mang tính thời sự và “chạm” đúng lĩnh vực em quan tâm.

Ở câu nghị luận xã hội với chủ đề về trí tuệ nhân tạo (AI), Phúc cho rằng AI cần được sử dụng một cách hợp lý, đúng thời điểm, mục đích và có chọn lọc để tránh tình trạng lạm dụng.

Để tạo nên sự cộng hưởng trí tuệ trong xã hội, theo Phúc, việc tiếp cận và ứng dụng AI cần được lan tỏa rộng rãi đến nhiều đối tượng khác nhau, giúp mọi người cùng khai thác công nghệ phục vụ học tập, nghiên cứu và sáng tạo.

Đối với câu hỏi “Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?”, nam sinh cho rằng yếu tố thiên tài bẩm sinh chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Quan trọng hơn là môi trường giáo dục và môi trường nghiên cứu, sáng tạo để nuôi dưỡng tài năng.

Học sinh Hà Nội sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn. Ảnh: Nguyễn Huy

Theo Phúc, Việt Nam cần sớm phát hiện, tuyển chọn và đào tạo nhân tài từ khi còn nhỏ, tạo điều kiện để các em phát huy năng lực trong những lĩnh vực thế mạnh. Em nhấn mạnh việc tìm kiếm và bồi dưỡng nhân tài là nhiệm vụ cấp bách nếu muốn có thêm những nhà sáng tạo, nhà công nghệ có tầm ảnh hưởng trong tương lai.

Tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội), Nguyễn Đức Minh, học sinh Trường THPT Hoàng Cầu cho rằng, đề Văn năm nay khá mở, có tính phân hóa cao và khó nhất ở phần nghị luận xã hội.

Còn Trần Phương Linh (học sinh Trường THPT Kim Liên, Hà Nội) đánh giá đề khá vừa sức và sát với những gì đang diễn ra trong cuộc sống.

“Đề thi xoay quanh trí tuệ nhân tạo, công nghệ, lý tưởng sống và cách sống, cống hiến của người trẻ. Em làm vừa hết giờ thì hoàn thiện bài thi”, Phương Linh nói và dự đoán mình được khoảng 7 điểm.

Vương Hoài Nam (học sinh Trường THPT Ngô Quyền, Hà Nội) đánh giá đề thi Văn năm nay vừa sức và có tính thời sự. Theo nam sinh, nội dung nghị luận liên quan đến công nghệ là vấn đề gần gũi với học sinh, phù hợp với bối cảnh cuộc sống, đồng thời tạo cơ hội để thí sinh bày tỏ quan điểm và liên hệ thực tiễn.

"Em khá thích phần nghị luận vì nội dung gắn với những vấn đề đang diễn ra trong cuộc sống. Em có nhiều ý để triển khai bài làm và cảm thấy mình làm khá tốt ở phần này", Nam chia sẻ và cho biết đã hoàn thành bài thi trước thời gian quy định và có thời gian rà soát lại toàn bộ bài. Nam sinh tự tin có thể đạt trên 9 điểm môn Ngữ văn.

Em Trịnh Hà Anh, học sinh Trường THPT Hồng Hà (Hà Nội), cho rằng đề thi năm nay phù hợp với năng lực của mình. Nữ sinh đặc biệt ấn tượng với phần đọc hiểu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) vì gần gũi với thực tế. Hà Anh cho biết em hoàn thành bài thi khá tốt và kỳ vọng đạt khoảng 9 điểm.

Thí sinh nhiều địa phương đánh giá đề vừa sức, có tính mở

Không chỉ tại Hà Nội, thí sinh ở nhiều địa phương khác cũng bày tỏ sự hào hứng với đề thi Ngữ văn năm nay.

Ở điểm thi Trường THPT Chuyên Hạ Long (Quảng Ninh), một số nhóm học sinh hào hứng trao đổi về bài làm sau khi kết thúc môn Ngữ văn. Nhiều em đánh giá đề thi có tính mở, khuyến khích thí sinh tư duy và đưa ra quan điểm cá nhân về việc làm thế nào để Việt Nam có thêm nhiều nhân tài đổi mới sáng tạo.

Người thân chờ đón và động viên thí sinh Võ Nguyễn Hoàng Long (Khánh Hòa) sau khi hoàn thành bài thi Ngữ văn. Ảnh: Xuân Ngọc

Tại Khánh Hòa, sau khi hoàn thành bài thi Ngữ văn tại điểm thi Trường THCS Thái Nguyên, thí sinh Võ Nguyễn Hoàng Long cho biết em khá hài lòng với phần thể hiện của mình. Theo Long, đề thi năm nay vừa sức, câu nghị luận không quá khó và phù hợp với quá trình ôn tập. “Em đã chuẩn bị kỹ nên khá tự tin khi làm bài”, Long chia sẻ.

Tại Đà Nẵng, nhiều thí sinh cũng đánh giá cao câu nghị luận xã hội của đề thi. Theo đó, từ câu chuyện của những doanh nhân công nghệ nổi tiếng thế giới như Steve Jobs, Mark Zuckerberg hay Elon Musk, thí sinh được yêu cầu viết đoạn văn khoảng 200 chữ trả lời câu hỏi: “Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?”.

Em Huỳnh Như, dự thi tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh, nhận xét đây là dạng đề mở, không quá khó nhưng đòi hỏi học sinh phải có chính kiến và hiểu biết xã hội. Nữ sinh cho biết em lựa chọn viết về vai trò của giáo dục, môi trường đổi mới sáng tạo và tinh thần dám theo đuổi đam mê của người trẻ. Theo Như, để có những cá nhân tạo ra đột phá như Steve Jobs, ngoài năng lực cá nhân còn cần sự đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội.

Cùng chung nhận định, em Trần Minh Quân cho rằng câu nghị luận xã hội tạo cơ hội để học sinh liên hệ với thực tiễn và vai trò của thế hệ trẻ trong thời đại công nghệ. Theo Quân, người trẻ muốn tạo ra những đột phá cần dám nghĩ khác, dám làm khác, không ngại thất bại, đồng thời được tiếp cận tri thức, công nghệ và môi trường học tập hiện đại.

Trong khi đó, ở điểm thi Trường THPT Chuyên Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh), nhiều thí sinh cũng bày tỏ sự hứng thú với nội dung đề thi. Nguyễn Hoàng Linh, học sinh lớp 12 chuyên Văn, cho biết em ấn tượng nhất với câu nghị luận xã hội về vai trò của người trẻ trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Theo Linh, ngữ liệu được xây dựng từ câu chuyện thực tế, không nằm trong sách giáo khoa nên tạo sự hứng thú và giúp thí sinh có nhiều góc nhìn để triển khai bài viết.

Đặng Thùy Phương, học sinh lớp 12 chuyên Anh, cho rằng phần nghị luận xã hội gần gũi với những vấn đề về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo mà em từng tìm hiểu. Nhờ đó, nữ sinh tự tin hoàn thành tốt bài thi và kỳ vọng đạt kết quả cao.