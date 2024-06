Trao đổi với VietNamNet, ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, để tổ chức thi ở điểm Cần Giờ, sẽ bố trí phà riêng, ưu tiên chở đề thi ra điểm này. Hiện thành phố đã chỉ đạo lực lượng thanh niên xung phong bố trí 1 phà chỉ dành riêng để chở đề thi và bài thi của thí sinh.

Theo ông Nam, rạng sáng các ngày 27-28/6, phà ưu tiên sẽ chở đề thi tốt nghiệp THPT được bàn giao từ điểm in sao đến điểm thi ở Cần Giờ dưới sự bảo vệ của công an và cơ quan chức năng. Cuối ngày thi, bài thi được tập hợp và chở về đất liền dưới sự hộ tống của công an, đến điểm chấm thi.

Học sinh TPHCM dự thi tốt nghiệp (Ảnh: Thanh Tùng)

Năm 2024, TPHCM có 90.062 thí sinh dự thi tại 162 điểm thi, với 3.805 phòng thi. Trong số này, có 87 điểm thi có thí sinh tự do (đảm bảo có ít nhất 60% thí sinh lớp 12 hệ THPT trong tổng số thí sinh của điểm thi theo đúng quy chế của Bộ GD-ĐT), 75 điểm thi không có thí sinh tự do.

Thành phố đã huy động 11.796 cán bộ coi thi, 2.430 nhân viên phục vụ tại các điểm thi. Số thí sinh của thành phố đăng ký dự thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên vẫn cao hơn Khoa học Xã hội. Còn về môn Ngoại ngữ, tiếng Anh vẫn được nhiều thí sinh chọn nhất, với 73.347 em.

Có 13.076 thí sinh của thành phố được miễn bài thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi. Bên cạnh đó, có 87 thí sinh được miễn thi tất cả các bài thi tốt nghiệp THPT 2024.