Mới đây, tại một buổi xem mắt ở Hà Nam (Trung Quốc), một cô gái 20 tuổi đến từ Vân Nam đã gây chú ý nhờ ngoại hình xinh xắn, gu ăn mặc thời thượng và gương mặt trang điểm tinh tế.

Nhìn qua có thể thấy cô gái có điều kiện sống khá giả, tự tin trong cách trò chuyện. Cô khẳng định mình tham gia buổi mai mối với mục đích duy nhất: Tìm đối tượng phù hợp để tiến tới hôn nhân.

Người được giới thiệu với cô gái là một chàng trai trẻ, thu nhập hơn 10.000 NDT/tháng (khoảng 30 triệu đồng), chững chạc, tác phong gọn gàng và nói chuyện lịch thiệp. Bà mối tin rằng lần này có thể thành công ghép đôi, theo Sohu.

Lúc đầu, cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ, cả hai đều có ấn tượng tốt về nhau. Tuy nhiên, khi bàn đến điều kiện hôn nhân, cô gái bất ngờ đưa ra yêu cầu khiến chàng trai sững sờ: Chồng tương lai phải về sống bên nhà vợ, gia đình nhà trai phải nộp hơn 100.000 NDT (hơn 300 triệu đồng) tiền sính lễ và con cái sau này mang họ mẹ.

Yêu cầu của đàng gái khiến đàng trai và bà mối ái ngại. Ảnh: Sohu

Nghe đến đây, sắc mặt chàng trai thay đổi, nụ cười tắt hẳn. Anh không ngờ mình có công việc ổn định, điều kiện khá tốt, lại phải đối diện với những yêu cầu khắt khe như vậy. Dù cố gắng thương lượng, anh chỉ nhận được câu trả lời cứng rắn từ cô gái: “Đây là quy định của quê tôi, không thể thay đổi”.

Bà mối có mặt cũng lắc đầu, cho biết trong suốt nhiều năm làm nghề, bà hiếm khi chứng kiến những yêu cầu “khác thường” đến vậy.

Bất lực trước tình huống, chàng trai đành lặng lẽ rời đi.

Sau khi câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội, dư luận lập tức “dậy sóng”. Phần lớn cho rằng cô gái đã đưa ra những điều kiện “trên trời”, biến hôn nhân thành một hợp đồng giao dịch.

Một người bình luận: “Chàng trai có điều kiện tốt, chẳng thiếu gì cơ hội. Không việc gì phải chấp nhận yêu cầu vô lý này”. Người khác thì thẳng thắn: “Đòi hỏi thế, chẳng phải tìm chồng mà là tìm ‘người làm thuê’ cả đời cho nhà mình”. Có người gay gắt: “Kết hôn là sự đồng thuận và yêu thương, sao lại bắt một phía chịu hết gánh nặng?”.

Chàng trai "cạn lời" với yêu cầu của nhà gái. Ảnh: Sohu

Theo các chuyên gia hôn nhân, phong tục mỗi vùng miền có sự khác biệt nhưng hôn nhân phải dựa trên tình yêu, sự tôn trọng và bình đẳng. Nếu chỉ đặt ra những điều kiện nặng nề, cuộc sống vợ chồng khó có thể bền vững.

Tại một số vùng quê Trung Quốc, việc tìm được một phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang để kết hôn không hề dễ dàng. Chính vì vậy, một số cô gái có ngoại hình, gia thế và công việc tốt thường đưa ra yêu cầu rất cao đối với bạn đời tương lai.