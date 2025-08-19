Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc rúng động trước đoạn video do tài khoản Tiểu Dương đăng tải. Trên một đoạn quốc lộ ở Tân Cương, giữa cái nắng 40°C, một bé trai bị chính cha ruột bỏ lại giữa đường, mặc kệ nguy hiểm rình rập.

Trong clip, trên con đường vắng bóng nhà cửa, xe cộ lao vun vút. Từ làn trong, cậu bé vừa khóc vừa lao ra chặn xe. Một nhóm phượt thủ đi ngang lập tức phanh gấp, chạy sang giữ em lại. Chỉ vài giây chậm trễ, tai nạn thảm khốc có thể đã xảy ra.

Cậu bé sợ hãi khóc lóc trên quốc lộ. Ảnh: Sohu

Ban đầu, ai cũng nghĩ bé đi lạc. Nhưng lời thú nhận “con đánh nhau với anh nên bố bỏ con lại, không cho đi nữa”, khiến tất cả sững sờ. Bé trai cho biết nhà mình ở Chiết Giang. Em ý thức rõ quãng đường xa xôi từ quê đến Tân Cương.

Nhờ trí nhớ tốt, em đọc được số điện thoại của cha. Thế nhưng, khi liên hệ được, người cha lạnh lùng đáp: “Tôi biết rồi, mẹ nó đang đi bộ quay lại đón”. Không một lời hỏi han hay lo lắng, bất chấp việc con trai vừa suýt bị xe tông.

Người mẹ phải đi bộ hàng cây số dưới cái nóng 40°C để đón con. Nhưng chờ mãi, nhóm phượt và cảnh sát tuần tra vẫn không thấy bà đến. Cuối cùng, cảnh sát đưa cậu bé về đoàn tụ cùng gia đình.

Hình ảnh bé trai hoảng loạn, khóc đến kiệt sức khiến cộng đồng mạng nổi giận.

Trước làn sóng phẫn nộ, người cha biện minh rằng ông ta chỉ muốn “dọa con”, lái xe đi thêm 1,5km rồi dừng, để vợ quay lại tìm. Thậm chí, ông ta còn đổ lỗi cho nhóm phượt đã đứng ở làn đối diện khiến vợ không thấy con.

Nhóm phượt thủ phát hiện đứa trẻ. Ảnh: Sohu

Chưa hết, ông bố đăng video xin lỗi nhưng người nói xin lỗi lại chính là bé trai. Cậu bé rưng rưng nhận lỗi vì cãi nhau với anh. Điều này càng khiến dư luận dậy sóng: “Người cha không nhận sai, lại bắt con xin lỗi thay sao?”.

Dân mạng chỉ trích: “Làm cha gì mà nhẫn tâm thế?”; “Dù con có nghịch ngợm cũng không thể bỏ giữa quốc lộ”. Cũng có một số ý kiến kêu gọi mọi người bình tĩnh, nhắc rằng dù thế nào thì đó cũng là cha con ruột, quan hệ máu mủ không thể chối bỏ.

Theo Sohu, điều khiến dư luận càng phẫn nộ là ngay sau vụ việc, ông bố đổi tên tài khoản, chỉnh sửa thông tin cá nhân để… quảng bá công việc riêng, tận dụng bi kịch gia đình làm công cụ kiếm tiền.

Nhiều người đến hỗ trợ đứa trẻ. Ảnh: 163

Các chuyên gia tâm lý lo ngại, ký ức bị bỏ rơi giữa quốc lộ nắng cháy sẽ trở thành vết hằn khó phai trong tuổi thơ của đứa trẻ.