Tại huyện Mê Linh (Hà Nội), chuyển đổi số trong giáo dục được triển khai đồng bộ từ ứng dụng AI trong giảng dạy đến mô hình quản trị số ở từng lớp học. Giáo viên sáng tạo bài giảng số, phụ huynh theo dõi hoạt động của con theo thời gian thực, còn nhà trường vận hành thống nhất trên một nền tảng dữ liệu chung. Những lớp học thông minh, thiết bị hiện đại và sự chủ động đổi mới của đội ngũ giáo viên đang tạo nên môi trường giáo dục tương tác, minh bạch và hiệu quả - nền tảng quan trọng để xây dựng thế hệ công dân số trong tương lai.

(Nguồn: Cục Chuyển đổi số quốc gia)