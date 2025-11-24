Chuyển đổi số giúp cải thiện rõ rệt chất lượng phục vụ hành chính công tại xã Nguyễn Huệ (Cao Bằng). Từ chỗ xử lý hồ sơ giấy khiến người dân phải chờ đợi lâu, nay cán bộ, nhân viên đã thành thạo tiếp nhận trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, nhờ các lớp tập huấn kỹ năng số. Câu chuyện của anh Lục Văn Thái và chia sẻ của lãnh đạo xã cho thấy nỗ lực vượt khó của địa phương vùng sâu, hướng đến nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm.

(Nguồn: Cục Chuyển đổi số Quốc gia)