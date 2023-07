Cụ thể, câu 18 của mã đề 401 môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2023 yêu cầu học sinh điền vào chỗ trống.

The journalist is talking about having a new ­­­­­­­­­­­­­­­­­_______ published in the local newspaper next week. (Nhà báo đang nói về ­­­­­­­­­­­­­­­­­_______ được xuất bản trên tờ báo địa phương vào tuần tới).

A. editor B. documentary C. cartoon D. article

Anh Nguyễn Trung Dũng, Trưởng phòng chương trình của một hệ thống giáo dục, cho rằng trong câu này cả hai đáp án C và D đều đúng.

Anh lý giải cụ thể, đáp án A chỉ người, không phải là một thứ gì đó, nên không publish - xuất bản được.

Đáp án B là phim tài liệu, không phù hợp với phần nội dung còn lại của câu là “published in the local newspaper - được xuất bản trên tờ báo địa phương”. Nội dung về phim tài liệu có thể được xuất bản trên tờ báo, nhưng phim tài liệu thì không thể được xuất bản trên tờ báo.

Đáp án C là cartoon - tranh biếm họa/tranh hài/truyện tranh, cũng có thể phù hợp với phần nội dung còn lại của câu “published in the local newspaper" - được xuất bản trên tờ báo địa phương.

Theo anh Dũng, cartoon là một trong nhiều mục thường xuất hiện trong các tờ báo. Có thể phần kết hợp giữa cartoon và “The journalist - nhà báo” không thuận lắm nhưng cũng hoàn toàn không sai về cả nội dung lẫn ngữ pháp.

“Câu đưa ra không có bối cảnh, vì vậy miễn nội dung câu không sai thì câu hoàn toàn đúng. Một journalist (nhà báo) nào đó, mặc dù nghề nghiệp chuyên nghiệp là một journalist, vẫn muốn thử sức với việc vẽ cartoon và may mắn là đã có một "cartoon mới được xuất bản trong tờ báo địa phương vào tuần tới". Câu diễn đạt này hợp lý, không sai. Không phải trong câu có “the journalist” thì buộc nội dung còn lại của câu phải là “article”. Suy luận như vậy là cứng nhắc”, anh Dũng lý giải.

Đáp án D chắc chắn không có nhiều tranh cãi, vì “article - bài báo” phù hợp cả với chủ thể “the journalist” và phần nội dung còn lại của câu.

“Như vậy, cả đáp án C và D đều là đáp án đúng. Dù chọn đáp án nào, học sinh cũng cần được tính điểm”, anh Dũng đề xuất.

Trong khi đó, cô Nguyễn Thị Bích Ngọc (giáo viên tiếng Anh của Trường THPT Việt Đức) lại cho rằng trong câu hỏi này, chỉ có một đáp án đúng duy nhất là D - article.

“Căn cứ vào các từ khóa journalist, newspaper, đáp án đúng phải là article. Cartoon cũng có thể dùng cho newspaper, nhưng không đúng với journalist. Trong trường hợp này, nếu có từ editor (biên tập viên), như thế sẽ hợp với ngữ cảnh hơn và có thể chọn cartoon”.

Cô Trần Triệu Hà Linh, giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, cho rằng cartoon theo từ điển Oxford và Cambridge đều có nghĩa là tranh biếm họa, có thể xuất hiện trong các tờ báo.

Tuy nhiên, người tạo ra các cartoon được gọi là “cartoonist” chứ không phải là “journalist”. Bởi, theo từ điển, journalist là những người viết các mẩu truyện ngắn, bài báo trên các báo, tạp chí. Vì vậy, xét về nghĩa, câu này chọn D - article là phù hợp nhất.

Trước những ý kiến trái chiều trong câu hỏi này, GS. TS Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng ban ra đề thi tốt nghiệp THPT, cho hay tổ ra đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2023 khẳng định D - article là đáp án đúng.

Cụ thể, cartoon có nghĩa là phim hoạt hình (a film that is made by photographing a series of drawings - Từ điển Longman Dictionary of Contempary English). Với nét nghĩa này, cartoon không hợp với văn cảnh của newspaper. Vì vậy, trong bốn lựa chọn: A. editor (biên tập viên), B. documentrary (phim tài liệu), C. cartoon (phim hoạt hình) và D. article (bài báo) thì D là đáp án đúng.

Tuy nhiên, với phản hồi của tổ ra đề thi, anh Nguyễn Trung Dũng vẫn không cảm thấy thuyết phục. Theo anh, mỗi từ tiếng Anh đều có nhiều nghĩa khác nhau. Cartoon, trong từ điển nêu, có thể mang nghĩa phim hoạt hình hoặc tranh hài/tranh biếm họa/truyện tranh. Do đó theo anh, cartoon không phải chỉ mang nghĩa phim hoạt hình như lý giải của tổ ra đề.

“Không thể chọn một nghĩa của từ rồi lý luận “với nét nghĩa này”, từ ấy không phù hợp với đề bài. Tôi cho rằng với nghĩa tranh hài/tranh biếm họa/truyện tranh, đáp án C vẫn đúng yêu cầu. Vì vậy, học sinh chọn một trong hai đáp án này vẫn cần phải được tính điểm”, anh Dũng bày tỏ.

