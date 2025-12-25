Sự phát triển của Chính phủ điện tử mang lại tác động kép, giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc. Các thủ tục hành chính có thể thực hiện tại nhà.

Đối với doanh nghiệp, Chính phủ điện tử giúp môi trường kinh doanh trở nên minh bạch hơn. Việc kê khai thuế điện tử, hải quan điện tử giúp dòng chảy hàng hóa lưu thông nhanh chóng, giảm chi phí logistic và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Đối với nhà nước, Chính phủ điện tử giúp tăng cường năng lực giám sát, quản lý dựa trên dữ liệu thực, giảm biên chế cơ học nhờ tự động hóa quy trình.



(Nguồn: Cục Chuyển đổi số Quốc gia)