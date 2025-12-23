Chiến lược dữ liệu Quốc gia còn được xem là nhân tố thúc đẩy tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, đảm bảo cho tiến trình chuyển đổi số thành công, từ đó góp phần chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế của Việt Nam.

Để thực hiện Chiến lược dữ liệu Quốc gia đến năm 2030, Việt Nam đã xây dựng một hệ thống cơ sở pháp lý nhằm quản trị hiệu quả dữ liệu quốc gia.

Để cung cấp thông tin, khuyến khích sự tham gia của công dân và tăng cường tính minh bạch trong hoạt động của Chính phủ, cho phép truy cập, chỉnh sửa và chia sẻ bởi bất kỳ ai mà không bị giới hạn bởi bản quyền hay là quyền sở hữu.

Dữ liệu mở giúp tăng cường minh bạch, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế được cung cấp qua Cổng dữ liệu quốc gia. Các doanh nghiệp sẽ dễ dàng tiếp cận dữ liệu để phát triển sản phẩm số, từ đó hỗ trợ chuyển đổi số và phát triển kinh tế số.

