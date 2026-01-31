Tử vi năm 2026 tuổi Nhâm Dần 1962 (Kim)

Người tuổi Nhâm Dần (Kim Bạch Kim) cần lưu ý sự ảnh hưởng từ hung tinh có thể gây ra những vấn đề trong các mối quan hệ và sức khỏe năm 2026. Về các mối quan hệ, cần tránh sự bảo thủ và áp đặt lên con cháu, hãy lắng nghe ý kiến của người khác để tránh những sai lầm lớn.

Cuộc sống hưu trí có thể được cải thiện nhờ lợi nhuận từ bất động sản. Về sức khỏe, cần đặc biệt chú ý đến các vấn đề tiềm ẩn về hô hấp và tiêu hóa, cẩn thận với chứng đau khớp vào khoảng tháng 10.

Với tuổi Nhâm Dần, duy trì lối sống lành mạnh, tập thể dục buổi sáng điều độ là điều quan trọng.

Tử vi năm 2026 tuổi Giáp Dần 1974 (Thủy)

Người tuổi Giáp Dần (Đại Khê Thủy) có một năm bình ổn, các kế hoạch đặt ra đa phần đều đạt được những kết quả đáng mừng. Bản mệnh chỉ cần làm việc liệu sức, linh hoạt với thời thế thì mọi chuyện đều dễ giải quyết.

Sự nghiệp có thể trải qua "mùa xuân thứ hai"; tháng 4 và tháng 5 thích hợp để khởi động các dự án kinh doanh bị trì hoãn, nhờ sự hỗ trợ của Tam Hợp. Bạn cần cảnh giác với sự ảnh hưởng của sao Ngũ Quỷ, có thể là sự quấy phá từ kẻ xấu.

Về sức khỏe, cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe tim mạch và gan, đây là lứa tuổi dễ mắc các bệnh lý này.

Tử vi năm 2026 tuổi Bính Dần 1986 (Hỏa)

Những người tuổi Bính Dần (Lư Trung Hỏa) sẽ có vận may tuyệt vời và ổn định nhờ năng lượng hỏa mạnh mẽ của mình được kích hoạt bởi năm Ngọ.

Về sự nghiệp, bạn có thể được giao những trọng trách lớn, có cơ hội tăng lương hoặc thăng chức. Tài chính nhìn chung thuận lợi, cả thu nhập chính lẫn nguồn thu phụ đều khả quan. Tuy nhiên, cần đề phòng tác động của các sao xấu, dễ phát sinh thị phi và những va chạm, trêu chọc không đáng có trong các mối quan hệ cá nhân.

Về sức khỏe, bạn nên đặc biệt chú ý đến các vấn đề về đường tiêu hóa do áp lực công việc và cẩn thận khi lái xe.

Những người tuổi Bính Dần (Lư Trung Hỏa) sẽ có vận may tuyệt vời và ổn định nhờ năng lượng hỏa mạnh mẽ của mình được kích hoạt bởi năm Ngọ. Ảnh minh họa: Freepik

Tử vi năm 2026 tuổi Mậu Dần 1998 (Thổ)

Những người tuổi Mậu Dần (Thành Đầu Thổ) sẽ có vận may thăng hoa trong giai đoạn bước vào độ chín của sự nghiệp, nhờ sự hỗ trợ của Tam Hợp quý nhân.

Sự nghiệp sẽ đón nhận nhiều cơ hội, được cấp trên công nhận và người lớn tuổi ủng hộ, giúp tạo nền tảng vững chắc cho tương lai.

Về tài chính, bản mệnh cũng sẽ thấy những cơ hội đầu tư thuận lợi. Trong chuyện tình cảm yêu đương, nam giới tuổi Mậu Dần sẽ gặp nhiều may mắn, người độc thân có cơ hội tìm được bạn đời lý tưởng và các cặp đôi có thể tính đến chuyện kết hôn.

Về sức khỏe, bạn nên đặc biệt chú ý, tránh chấn thương ở tay và chân do ảnh hưởng của Bạch Hổ, tránh gắng sức quá mức khi tập luyện.

Tử vi năm 2026 tuổi Canh Dần 2010 (Mộc)

Đối với những bạn trẻ sinh năm 2010 (Tùng Bách Mộc), năm Bính Ngọ 2026 là một năm có nhiều tiềm năng.

Về mặt học tập, các bạn được sao Văn Xương ưu ái, sẽ có thể phát huy hết tiềm năng của mình, thể hiện sự tiến bộ đáng kể trong các môn học. Đây là giai đoạn quan trọng cho việc học tập và thi cử, cần tập trung cao độ.

Về sức khỏe, bạn nên đặc biệt chú ý đến các vấn đề về tiêu hóa (tránh thức ăn đường phố, đồ lạnh) và thị lực giảm sút do lạm dụng thiết bị điện tử. Cần sắp xếp thời gian nghỉ ngơi và học tập hợp lý.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm