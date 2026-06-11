Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn nêu rõ, cũng như các năm, việc ra đề thi tốt nghiệp THPT trước tiên phải bám sát vào yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông. Thứ hai, việc ra đề giữa các môn thi phải bảo đảm độ cân bằng ở mức độ tương đối, để đảm bảo sự công bằng giữa các thí sinh chọn môn thi khác nhau.

“Đề thi bảo đảm sự chính xác để tránh những trường hợp có thể hiểu đa nghĩa trong đề, từng câu hỏi”, ông Sơn nói.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Du - Thanh Oai (Hà Nội). Ảnh: Thanh Hùng

Về công tác chấm thi, ông Sơn cho biết, Bộ GD-ĐT đã có văn bản chỉ đạo rất rõ tới các địa phương. Cụ thể, việc chấm thi các môn trắc nghiệm được thực hiện như những năm trước. Riêng môn Ngữ văn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận.

Theo ông Sơn, việc chấm bài tự luận, lại là môn Ngữ văn, khó tránh khỏi những yếu tố mang tính định tính. Vì vậy, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu tập huấn kỹ cho đội ngũ chấm thi; tổ chức chấm chung, thảo luận kỹ đáp án và thống nhất cách đánh giá tại từng hội đồng chấm thi cũng như trên phạm vi toàn quốc. Mục tiêu là hạn chế tối đa sự chênh lệch điểm số do yếu tố định tính giữa các địa phương.

"Làm sao đã là chấm bài, phải có sự phân biệt được giữa các thí sinh, mặc dù định tính nhưng giữa các em làm bài tốt, làm bài văn hay với các em làm kém hơn phải có sự phân biệt; tức sự phân hóa là nguyên tắc trong việc chấm thi”, ông Sơn nói.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn động viên thí sinh.

Ông Sơn nhấn mạnh, kỳ thi tốt nghiệp THPT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và nhận được sự quan tâm rất lớn của Chính phủ, các địa phương cùng toàn xã hội. Kết quả kỳ thi không chỉ phục vụ xét công nhận tốt nghiệp THPT, đánh giá chất lượng dạy và học, mà còn là căn cứ quan trọng để các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng tuyển sinh.

Bộ trưởng GD-ĐT đề nghị đội ngũ cán bộ coi thi nắm vững quy chế, thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc nhưng không tạo áp lực, tâm lý căng thẳng cho thí sinh. Đồng thời, cần tăng cường giám sát, chủ động phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi tiêu cực có thể phát sinh trong quá trình tổ chức kỳ thi.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn. Ảnh: Thanh Hùng

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng, công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đã được triển khai nhiều năm trong toàn ngành, đội ngũ làm thi có nhiều kinh nghiệm. Với mỗi phòng thi gồm 24 thí sinh và 2 giám thị, nếu cán bộ coi thi nêu cao tinh thần trách nhiệm thì việc giám sát, phát hiện và ngăn ngừa các vi phạm trong phòng thi không khó.

“Chúng tôi tin rằng với việc tập huấn kỹ càng, đúng quy chế, 2 giám thị hoàn toàn có thể kiểm soát được an toàn trong phòng thi, để không xảy ra chuyện lạm dụng công nghệ hay gian lận trong kỳ thi", ông Sơn nói.

Ông Sơn cho biết, các thí sinh đã được phổ biến đầy đủ về quy chế thi cũng như các vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi. Ông tin rằng phần lớn thí sinh sẽ không vi phạm quy chế.

“Có thể vẫn còn một số em chưa nhận thức đầy đủ hoặc vô tình mắc sai sót. Tuy nhiên, đây cũng là dịp để các em nhìn nhận, rà soát lại trước ngày thi", ông nói.

Bộ trưởng nhấn mạnh, các thí sinh cần hiểu rằng mọi hành vi vi phạm quy chế, sử dụng công nghệ để gian lận hay làm lộ, lọt bất kỳ phần nào của đề thi ra bên ngoài đều là những vi phạm rất nghiêm trọng. Chỉ một hành vi tưởng chừng nhỏ của cá nhân cũng có thể ảnh hưởng đến cả kỳ thi trên phạm vi toàn quốc.

Vì vậy, trước ngày thi, ngành giáo dục mong các bậc phụ huynh tiếp tục nhắc nhở, động viên con em mình bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin, bình tĩnh, không căng thẳng, nhưng tuyệt đối không sử dụng bất kỳ hình thức gian lận nào.

Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn động viên thí sinh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: