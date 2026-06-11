XEM VIDEO: CSGT Quảng Ngãi đưa nữ sinh ngủ quên đến điểm thi kịp giờ

Theo Thượng úy Huỳnh Tấn Tây, cán bộ Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, sáng nay, đơn vị nhận được thông tin thí sinh N.H.B.T. chưa có mặt tại Điểm thi Trường THPT Trần Quốc Tuấn, trong khi giờ làm thủ tục thi đã cận kề.

Ngay sau đó, tổ công tác nhanh chóng tìm đến nhà nữ sinh tại đường Phan Đình Phùng, phường Cẩm Thành. Khi lực lượng chức năng có mặt, thí sinh vẫn đang ngủ. Sau khi được gọi dậy, em hoảng hốt vì thời gian thi đã đến rất gần.

Thượng úy Huỳnh Tấn Tây dùng xe chuyên dụng đưa thí sinh đến Điểm thi kịp thời. Ảnh: N.Đ

Thời điểm này, trong nhà chỉ có bà ngoại của nữ sinh, mẹ em đang nằm viện. Tổ CSGT đã dùng xe chuyên dụng đưa em đến điểm thi cách nhà khoảng 2km.

Trên đường di chuyển, Thượng úy Tây liên tục động viên, trấn an để nữ sinh bớt lo lắng, giữ bình tĩnh và tự tin làm bài.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, nữ sinh có mặt tại điểm thi khi thời gian phát đề chưa kết thúc, kịp tham gia môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Lực lượng công an làm nhiệm vụ tại Điểm thi Trường THPT Trần Quốc Tuấn. Ảnh: N.Đ

Đại úy Lê Xuân Trí, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu, Bí thư Đoàn cơ sở Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tại Điểm thi Trường THPT Trần Quốc Tuấn, đơn vị bố trí 5 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hỗ trợ thí sinh trong các tình huống phát sinh.

Không chỉ tại Quảng Ngãi, trong sáng cùng ngày, lực lượng công an ở một số địa phương khác cũng đã hỗ trợ thí sinh gặp sự cố bất ngờ đến điểm thi đúng giờ.

Một tình huống tương tự cũng xảy ra tại Quảng Trị, khi một nam sinh được lực lượng công an hỗ trợ đưa đến điểm thi kịp thời sau khi ngủ quên, suýt bỏ lỡ buổi thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Nam sinh Quảng Trị được lực lượng công an hỗ trợ đưa đến điểm thi kịp thời.

Theo thông tin từ Công an xã Lao Bảo, vào sáng 11/6, đơn vị nhận được thông báo từ Hội đồng thi đặt tại Trường THPT Lao Bảo về việc thí sinh N.V.P. (học sinh lớp 12C, Trường THPT Lao Bảo) chưa có mặt tại phòng thi môn Ngữ văn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Lao Bảo nhanh chóng xác minh nơi ở của thí sinh và điều động cán bộ, phương tiện đến hỗ trợ. Nhờ sự phối hợp kịp thời, em N.V.P. được đưa đến điểm thi đúng thời gian quy định và tham dự kỳ thi bình thường. Nguyên nhân khiến nam sinh vắng mặt vào đầu giờ thi là ngủ quên.

Thượng tá Trần Hữu Sơn, Trưởng Công an xã Lao Bảo cho biết, việc hỗ trợ thí sinh là một trong những hoạt động nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em tham gia dự thi.

Những hành động hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an tại Quảng Ngãi và Quảng Trị đã giúp các thí sinh không bỏ lỡ kỳ thi, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng sĩ tử trong mùa thi tốt nghiệp THPT năm 2026.