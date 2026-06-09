Nam bệnh nhân P.D.S (42 tuổi) trú tại phường Hạ Long, Quảng Ninh, xuất hiện tức ngực, khó thở rồi đột ngột ngừng tim khi đang chơi thể thao. Người bệnh lập tức được cấp cứu tại chỗ, có tim đập trở lại.

Tuy nhiên, khi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu, ông S. tiếp tục xuất hiện tình trạng ngừng tuần hoàn. Các bác sĩ khẩn trương tiến hành hồi sức tim phổi nâng cao cho người bệnh và sau khoảng 15 phút có tuần hoàn tái lập.

Để xác định nguyên nhân tình trạng trên, ông S. được chụp cắt lớp vi tính nhằm loại trừ các bệnh lý như đột quỵ não, tắc động mạch phổi, đồng thời được chụp động mạch vành qua da để loại trừ nhồi máu cơ tim cấp.

Sau khi có kết quả cận lâm sàng và hội chẩn chuyên khoa tim mạch, các bác sĩ định hướng nhiều đến nguyên nhân ngừng tuần hoàn do rối loạn nhịp tim.

Bệnh nhân được thực hiện hạ thân nhiệt chỉ huy và lọc máu liên tục. Ảnh: BVCC

Ông S. chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực, Chống độc - Đột quỵ trong tình trạng hôn mê, thở máy qua ống nội khí quản và sử dụng thuốc vận mạch để duy trì huyết động.

Nam bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực với một số biện pháp hỗ trợ bảo vệ chức năng các cơ quan, kiểm soát huyết động và hô hấp. Đặc biệt, người bệnh được áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy nhằm bảo vệ não, giảm di chứng thần kinh sau ngừng tuần hoàn.

Nhờ chiến lược điều trị hồi sức toàn diện và sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Sau 2 tuần điều trị, ông S. đã tỉnh táo hoàn toàn, giao tiếp bình thường, ăn uống được bằng đường miệng, vận động tốt, không yếu liệt.

Bác sĩ CKII Hà Mạnh Hùng, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Chống độc - đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Ở các trường hợp ngừng tuần hoàn, mục tiêu không chỉ là cứu sống người bệnh mà còn phải bảo tồn tối đa chức năng não bộ. Bệnh nhân S. ngừng tuần hoàn ngoại viện, cấp cứu có tuần hoàn trở lại nhưng nguy cơ di chứng thần kinh rất cao. Việc triển khai sớm kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy cùng các biện pháp hồi sức chuyên sâu đã góp phần quan trọng giúp người bệnh hồi phục tốt, gần như không để lại di chứng thần kinh”.

Các bác sĩ khuyến cáo, trong những ngày thời tiết nắng nóng kéo dài, người dân cần cân nhắc khi tham gia các hoạt động thể thao cường độ cao. Nhiệt độ môi trường tăng cao có thể khiến cơ thể mất nước, rối loạn điện giải, làm gia tăng áp lực lên hệ tim mạch và tăng nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch cấp, đặc biệt ở người có bệnh lý nền.

Khi xuất hiện các triệu chứng như đau tức ngực, khó thở, hồi hộp, chóng mặt hoặc choáng váng trong quá trình tập luyện, người dân cần ngừng vận động và đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí kịp thời.