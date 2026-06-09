Đại diện Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã cấp cứu thành công cho bệnh nhân H.V.N (30 tuổi) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng sau tai nạn hy hữu vào cuối tháng 5.

Khi đó, anh N. đang đứng trước cửa nhà thì bất ngờ bị một chiếc xe tải lùi chèn qua người. Sau va chạm, anh vẫn tỉnh táo nhưng xuất hiện các cơn đau dữ dội ở vùng ngực, lưng, khung chậu.

Trung tâm Cấp cứu 115 đã có mặt tại hiện trường để tiến hành sơ cứu ban đầu, truyền dịch, sử dụng thuốc giảm đau và nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Tại phòng cấp cứu, tình trạng của anh N. tiến triển xấu rất nhanh: rơi vào trạng thái vật vã, kích thích nhiều, da trắng nhợt, mạch nhanh và huyết áp tụt sâu. Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp sốc chấn thương do đa chấn thương rất nặng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Nạn nhân đã qua thời khắc nguy kịch, dự kiến ngày 10/6 được xuất viện. Ảnh: BVCC

Quy trình báo động đỏ nội viện lập tức được kích hoạt. Các chuyên khoa liên quan nhanh chóng phối hợp hội chẩn khẩn cấp.

Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân gặp hàng loạt tổn thương nghiêm trọng đa cơ quan phức tạp. Cụ thể, anh N. bị chấn thương bụng kín với tổn thương gan độ III, vỡ thận trái độ V (mức độ rất nặng) kèm đụng dập cuống mạch thận, tràn máu ổ bụng.

Song song đó, nạn nhân còn bị gãy ngành ngồi mu hai bên, gãy cánh chậu trái, gãy cánh trái xương cùng và toác khớp cùng chậu trái. Đồng thời, bệnh nhân bị chấn thương cột sống và ngực kín khi gãy các mỏm ngang bên phải từ đốt sống L1 đến L4, gãy xương sườn XI bên trái.

Anh N. được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ thận trái, nội soi ổ bụng thám sát cầm máu, đồng thời cố định khung chậu và cột sống.

TS.BS Đỗ Minh Trí, Phó Giám đốc Bệnh viện trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật. Ê-kíp gây mê hồi sức do BSCKII Lê Nguyễn An phụ trách đã triển khai hồi sức tích cực ngay trong mổ, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, huyết áp động mạch xâm lấn, truyền máu, bù dịch và kiểm soát huyết động chặt chẽ trong suốt quá trình phẫu thuật.

Sau gần 3 giờ căng thẳng, các tổn thương nguy hiểm được xử trí kịp thời, người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Đến nay, sau 10 ngày thực hiện ca cấp cứu nghẹt thở, sức khỏe anh N. đã dần ổn định, tự sinh hoạt vận động nhẹ nhàng. Dự kiến, ngày 10/6, anh sẽ được xuất viện.