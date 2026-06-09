Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam cho biết, diếp cá (tên khoa học Houttuynia cordata) là một trong những cây thuốc nam quen thuộc và gần gũi trong đời sống của người Việt.

Theo y học cổ truyền, diếp cá có tính mát, thường được dùng hiệu quả trong các trường hợp nóng trong, táo bón, trĩ, mụn nhọt hoặc hỗ trợ giảm viêm nhiễm đường hô hấp.

Nước ép rau diếp cá tốt cho sức khỏe. Ảnh: Ngọc Vân

Các nghiên cứu hiện đại cũng chỉ ra rằng loại cây này chứa lượng lớn flavonoid, polyphenol và tinh dầu với nhiều hoạt tính sinh học quý giá như chống oxy hóa, chống viêm và kháng khuẩn mạnh mẽ.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Phương nhấn mạnh dù diếp cá có nhiều lợi ích nhưng không có nghĩa ai cũng nên uống nước ép rau này mỗi ngày.

Dưới đây là những nhóm đối tượng không nên sử dụng nước ép diếp cá.

- Người có cơ địa lạnh: Đây là nhóm người thường xuyên bị lạnh tay chân, dễ đau bụng, tiêu chảy hoặc đi ngoài phân lỏng. Dưới góc độ kinh nghiệm dân gian và y học cổ truyền, diếp cá có tính mát sâu, nếu dùng nhiều sẽ khiến các triệu chứng lạnh bụng, rối loạn tiêu hóa trở nên trầm trọng hơn.

- Người đang bị rối loạn tiêu hóa cấp tính: Những bệnh nhân đang bị tiêu chảy cấp cần tuyệt đối tránh xa loại nước ép này. Thực tế, nhiều người khi thấy cơ thể nóng bứt rối liền lầm tưởng uống thật nhiều nước ép diếp cá sẽ giúp hạ nhiệt. Tuy nhiên, hành động này đôi khi phản tác dụng, khiến bụng thêm khó chịu và tình trạng tiêu chảy trở nên nặng nề hơn.

- Người bị huyết áp thấp: Hiện nay chưa có bằng chứng khoa học rõ ràng cho thấy diếp cá làm hạ huyết áp mạnh. Tuy nhiên, những người có huyết áp thấp, cơ thể đang suy nhược hoặc hay bị chóng mặt thì chỉ nên dùng ở mức vừa phải, đồng thời cần theo dõi sát sao phản ứng của cơ thể sau khi uống.

Tiến sĩ Phương cũng lưu ý, hiện nay, rất nhiều phụ nữ duy trì thói quen uống nước ép diếp cá để làm đẹp da và giảm mụn. Điều này hoàn toàn dễ hiểu và có cơ sở khoa học bởi khả năng chống viêm, chống oxy hóa, giải độc của cây đã được thừa nhận.

Tuy nhiên, mụn là vấn đề rất phức tạp, liên quan đến nội tiết, chế độ ăn uống, giấc ngủ và chăm sóc da. Nếu chỉ trông chờ vào vài cốc nước ép diếp cá mỗi ngày thì khó giải quyết được nguyên nhân gốc rễ.

Đáng lưu ý, nhiều người uống nước ép diếp cá thay nước lọc hằng ngày, điều này cũng không phù hợp. Bởi theo chuyên gia, diếp cá nên được xem là một loại thực phẩm hoặc cây thuốc hỗ trợ. Dùng một lượng vừa phải thì tốt nhưng uống thay nước lọc trong thời gian dài là không cần thiết.