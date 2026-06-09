Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học Loma Linda (Mỹ) thực hiện và được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng.

Alzheimer là bệnh thoái hóa não tiến triển, gây suy giảm trí nhớ, tư duy và khả năng thực hiện các hoạt động hằng ngày. Đây là nguyên nhân phổ biến nhất gây sa sút trí tuệ ở người cao tuổi.

Căn bệnh trên có liên quan đến nhiều yếu tố như di truyền, sức khỏe tim mạch, môi trường sống và đặc biệt là chế độ ăn uống. Trong khi vẫn chưa có phương pháp chữa khỏi hoàn toàn, việc phòng ngừa thông qua lối sống lành mạnh được xem là rất quan trọng.

Để tìm hiểu vai trò của trứng đối với sức khỏe não bộ, nhóm tác giả đã phân tích dữ liệu sức khỏe của gần 40.000 người trong 15 năm.

Ăn trứng ở mức độ vừa phải đem lại nhiều lợi ích. Ảnh: Ban Mai

Những người tham gia được chia thành nhiều nhóm dựa trên tần suất ăn trứng, từ không ăn hoặc rất hiếm khi đến ăn từ 5 lần mỗi tuần trở lên. Trứng được tính dưới mọi hình thức chế biến, kể cả dùng làm nguyên liệu trong các món khác.

Trong thời gian theo dõi, có 2.858 người được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer.

Kết quả cho thấy khoảng 32% số người mắc Alzheimer cho biết họ không ăn trứng. Trong khi đó, nhóm có nguy cơ mắc bệnh thấp nhất là những người ăn trứng ít nhất 5 lần mỗi tuần. Mối liên hệ này được ghi nhận ở cả nam và nữ.

Sau khi tính đến các yếu tố có thể ảnh hưởng như tuổi tác, lối sống, bệnh lý đi kèm và chế độ ăn uống tổng thể, các nhà nghiên cứu vẫn nhận thấy việc ăn trứng ở mức vừa phải có liên quan đến nguy cơ mắc Alzheimer thấp hơn.

Theo các tác giả, trứng chứa nhiều dưỡng chất quan trọng đối với não bộ. Trong đó có choline và DHA - một loại axit béo Omega-3 - hỗ trợ trí nhớ, duy trì hoạt động của các tế bào thần kinh và bảo vệ chức năng nhận thức khi tuổi tác tăng lên.

Ngoài ra, trứng còn cung cấp protein chất lượng cao giàu tryptophan - axit amin có vai trò hỗ trợ giấc ngủ. Ngủ đủ và ngủ ngon được xem là yếu tố quan trọng giúp duy trì sức khỏe não bộ lâu dài.

Nghiên cứu cũng nhấn mạnh vai trò của vitamin B12. Đây là dưỡng chất cần thiết cho hoạt động của hệ thần kinh và có nhiều trong lòng đỏ trứng. Vitamin B12 tham gia vào quá trình chuyển hóa chất béo và điều hòa phản ứng viêm trong não.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng lợi ích không chỉ đến từ trứng. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy những người có chế độ ăn giàu protein nói chung thường có nguy cơ mắc Alzheimer thấp hơn. Ngược lại, người mắc bệnh có xu hướng ít ăn thịt hoặc cá hơn.

Các chuyên gia lưu ý rằng cách chế biến cũng rất quan trọng. Thay vì chiên trứng với nhiều dầu mỡ hoặc ăn kèm thịt chế biến sẵn, bạn có thể luộc trứng hoặc chế biến bằng dầu ô liu. Kết hợp trứng với trái cây, salad hoặc sữa chua ít đường sẽ giúp bữa ăn cân bằng và tốt cho sức khỏe hơn.