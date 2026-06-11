Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, cả nước có 1.204.180 thí sinh đăng ký dự thi môn Toán ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trong khi đó, tổng số thí sinh dự thi môn Toán là 1.197.195, tỷ lệ 99,42%. Như vậy, vắng 6.985 thí sinh ở buổi thi môn Toán.

Trước đó, ở buổi thi môn Ngữ văn sáng ngày 11/6, vắng 5.317 thí sinh.

Cũng theo Bộ GD-ĐT, trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, cả nước đã có 27 thí sinh bị đình chỉ thi (môn Ngữ văn 16 thí sinh, môn Toán 11 thí sinh); trong đó có 25 thí sinh sử dụng điện thoại, 2 thí sinh sử dụng tài liệu (ở kỳ thi năm 2025, ngày thi thứ nhất có 15 thí sinh vi phạm quy chế). Ở ngày thi đầu tiên, không có cán bộ nào vi phạm quy chế.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Phạm Công.

Bộ GD-ĐT cho hay, ở ngày thi đầu tiên, thời tiết ở phần lớn các tỉnh, thành phố nhìn chung thuận lợi, giao thông bảo đảm an toàn giúp các thí sinh đến dự thi đầy đủ, đúng giờ.

Kết thúc ngày thi này, các điểm thi trên cả nước đã tổ chức thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Các Hội đồng thi đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các giám thị chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp thí sinh vi phạm quy chế. Hầu hết thí sinh bình tĩnh, tự tin, làm bài thi nghiêm túc.

Sáng mai 12/6, các thí sinh sẽ bước vào buổi cuối thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với bài thi tự chọn gồm 2 môn; thời gian làm bài mỗi môn 50 phút. Môn thi thứ nhất phát đề lúc 7h30, bắt đầu làm bài lúc 7h35; môn thi thứ hai phát đề lúc 8h35, bắt đầu làm bài lúc 8h40.

Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia đề nghị các hội đồng thi tiếp tục chỉ đạo các điểm thi thực hiện đúng quy chế; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm túc đối với các thí sinh vi phạm quy chế; đặc biệt là việc sử dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao, AI để giải bài thi. Bộ GD-ĐT cũng lưu ý những thí sinh đăng ký thi 1 môn cần chú ý về thời gian để dự thi theo đúng lịch thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra ngày 10-12/6, trong đó ngày 11 và 12/6 thí sinh chính thức làm bài thi.

Thí sinh phải làm 4 bài thi, trong đó có Toán và Ngữ văn bắt buộc. Với hai môn tự chọn, thí sinh chọn trong các môn đã học ở trường là Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Nông nghiệp, Công nghệ Công nghiệp và Ngoại ngữ.