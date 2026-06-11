Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tất cả 24 mã đề Chiều 11/6, hơn 1,22 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã hoàn thành bài thi môn Toán trong 90 phút. VietNamNet giới thiệu gợi ý đáp án môn Toán tới các thí sinh.

16h05, VietNamNet cập nhật đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 để học sinh và phụ huynh tham khảo:

(Mã đề 0115)

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, năm 2026 có số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT cao nhất từ trước đến nay, đạt 1.223.776 em (tăng 61.642 thí sinh so với năm trước).

Trong đó, số thí sinh đang học lớp 12 là 1.159.932 (chiếm 94,78%), có 63.844 thí sinh tự do (chiếm 5,22%).

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Thanh Hùng.

Ngoài hai môn bắt buộc Toán và Ngữ văn (đều có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký), Lịch sử là môn tự chọn được lựa chọn nhiều nhất với 570.800 lượt đăng ký. Tiếp theo là Địa lý (448.725), Vật lý (389.630) và Ngoại ngữ (347.455). Ngược lại, Công nghệ Công nghiệp có ít thí sinh đăng ký nhất, chỉ 7.402 em, tương tự năm ngoái.

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 10 tới 12/6, trong đó ngày 11 và 12/6 thí sinh chính thức làm bài thi.

Thí sinh đang học lớp 12 dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ thi 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, cùng 2 môn tự chọn trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp và Ngoại ngữ. Thí sinh được đăng ký thi ngoại ngữ khác với ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông.