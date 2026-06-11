Đáp án môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Đáp án môn Ngữ Văn thi tốt nghiệp THPT 2026 được VietNamNet cập nhật nhanh để thí sinh và phụ huynh tham khảo.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, tổng số thí sinh dự thi môn Văn là 1.203.039 trên tổng số 1.208.356, đạt tỷ lệ 99,56%. Như vậy, vắng 5.317 thí sinh ở buổi thi môn Văn.

Có 12 thí sinh vi phạm quy chế thi, gồm: 11 thí sinh sử dụng điện thoại, 1 thí sinh sử dụng tài liệu (ở kỳ thi năm 2025, buổi thi môn Ngữ văn có 10 thí sinh vi phạm quy chế). Không có cán bộ nào vi phạm quy chế thi.

Bộ GD-ĐT cho hay, ở buổi thi đầu tiên, thời tiết ở phần lớn các tỉnh, thành phố nhìn chung thuận lợi, giao thông bảo đảm an toàn giúp các thí sinh đến dự thi đầy đủ, đúng giờ.

Kết thúc buổi thi thứ nhất, các điểm thi trên cả nước đã tổ chức thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Các Hội đồng thi đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các giám thị chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi. Hầu hết các thí sinh bình tĩnh, tự tin, làm bài thi nghiêm túc.

Chiều nay 11/6, các thí sinh sẽ làm bài thi môn Toán ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với thời gian 90 phút.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Phạm Công.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra ngày 10-12/6, trong đó ngày 11 và 12/6 thí sinh chính thức làm bài thi.

Thí sinh phải làm 4 bài thi, trong đó có Toán và Ngữ văn bắt buộc. Với hai môn tự chọn, thí sinh chọn trong các môn đã học ở trường là Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Nông nghiệp, Công nghệ Công nghiệp và Ngoại ngữ.

Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu ở lớp 12 và có một số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10, 11. Đề thi được xây dựng theo ma trận của Bộ GD-ĐT gồm có các cấp độ tư duy: Biết, hiểu, vận dụng.

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục được xây dựng theo định hướng nhằm đạt yêu cầu kiểm tra năng lực, phẩm chất người học, tỷ lệ câu hỏi mang tính phân hóa như năm 2025, trong đó có các câu vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế cuộc sống.

Các môn thi trắc nghiệm sẽ được ra theo các dạng như cấu trúc đề thi tham khảo đã được Bộ GD-ĐT công bố năm trước, gồm dạng nhiều phương án lựa chọn, dạng câu đúng/sai, dạng trả lời ngắn. Điểm trong bài thi trắc nghiệm không chia đều số câu hỏi trong đề thi mà có mức điểm khác nhau. Ngữ văn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận và đề sẽ tiếp tục sử dụng ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa.