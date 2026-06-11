Xem Đề thi môn Toán ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026:

16h30, VietNamNet cập nhật đáp án gợi ý môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2026 do Tuyensinh247 thực hiện:

(Đang cập nhật)

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, năm 2026 có số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT cao nhất từ trước đến nay, đạt 1.223.776 em (tăng 61.642 thí sinh so với năm trước). Trong đó, số thí sinh đang học lớp 12 là 1.159.932 (chiếm 94,78%), có 63.844 thí sinh tự do (chiếm 5,22%).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 10 tới 12/6, trong đó ngày 11 và 12/6 thí sinh chính thức làm bài thi.

Thí sinh phải thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn cùng 1 bài thi gồm 2 môn được lựa chọn trong số các môn còn lại là Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Thí sinh được chọn thi môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ được học tại trường phổ thông.